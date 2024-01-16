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不知不覺被情勒好痛苦！帶你辨別四大情緒勒索方式快遠離

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不知不覺被情勒好痛苦！帶你辨別四大情緒勒索方式快遠離 圖片來源/unsplash
不知不覺被情勒好痛苦！帶你辨別四大情緒勒索方式快遠離 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情勒方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的情勒方式。

情緒勒索是一種利用恐懼、義務和罪惡感在關係中控制他人的行為，是一種心理操縱的策略。情勒者通常會使用直接或間接的威脅，或是利用對方的秘密和弱點，引發被情勒者內疚、憤怒或懼怕的感受，迫使其屈從於操控者的要求。情勒通常發生在較為親密的人際關係中，例如父母及子女，或是兄弟姐妹、朋友與情侶之間等。

父母「用輩分施壓」難理性溝通好無奈 不順其意就「威脅」令人身心俱疲

▲ 網友熱議四大情勒方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議四大情勒方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「情勒方式」相關話題的討論，可以發現「用輩分施壓」引起社群熱議，網友們紛紛舉例自己遇過的「長輩情勒語錄」，如「我是長輩，你要讓我/尊敬我」、「妹妹你要讓位，我那麼老了要敬老尊賢，快起來」等等，說道許多年長者會憑藉自己歲數較大，就提出不合理的要求。

也有人補充，自己家中長輩若是碰上不符期待的事情，或與子女意見相左發生衝突時，經常會用「我是你爸/媽，你怎麼可以這種態度對我」這樣的話語來回覆，讓他覺得長輩們只想堅持己見、根本沒有要理性溝通的意願，並無奈透露在兒時因為心智發展尚未成熟，會更容易被這種話影響到生活和心情。

而「威脅/剝奪安全感」也是讓眾多網友非常有共鳴的情勒方式，只要不順著對方的意思行事，就會被對方各種威脅而感到恐懼不安，常見的語句有「不然這樣我們就分手吧」、「我去死一死，反正我死了你們最開心」等，不少人也都表示自己有過和前任提分手，對方卻反覆以輕生來威脅、挽留自己的經驗，令人長期處於精神緊繃、疲勞轟炸的狀態，每天在負面情緒的壟罩下不僅身心俱疲又無助，很可能連身心靈的健康也會出問題。

此外，藉由「引發罪惡感」來情勒他人同樣備受熱論，這類情勒台詞包含「我是為你好，你卻不領情」與「這段感情終究只有我一個人在付出」等等，利用言語讓對方產生愧疚感、讓他覺得自己辜負了別人的用心和期待，最終選擇退讓並配合要求。

最後，還有人會透過「貶低能力與價值」來情勒他人，藉由不斷否定被勒索者，使其產生「都是我能力不足」、「都是我的錯」的感覺，長久下來，甚至會開始自我懷疑、失去自信，變得輕易相信他人、無法拒絕別人的要求。

你有過被「情勒」的經驗嗎？你最不喜歡哪一種形式的情緒勒索呢？情勒會對受害者的自尊、自信和自主性造成傷害，甚至影響身心健康，面對情緒勒索，我們不應該一味的忽視或忍受，而要學會辨識和拒絕，透過建立自身的價值觀和界線、增強自我肯定和照顧，不讓他人的情緒影響自己，也別忘了適時尋求協助，保護自己、避免陷入不健康的關係模式！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情勒方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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情勒 情緒勒索

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