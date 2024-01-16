一踩地就痛！這6類人更容易足底筋膜炎發作



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「足底筋膜炎好發族群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的足底筋膜炎好發族群排行。

「足底筋膜炎」是不少人有的小毛病，平常對生活沒有大礙，一痛起來卻又令人難以忍受。那什麼樣的族群更容易產生足底筋膜炎呢？我們本次便針對「足底筋膜炎好發族群」進行觀測，一起來看看足底筋膜炎容易發生在有哪些特徵的人身上，以幫助我們提早做好預防措施或避開這些致病因素吧！

過度久站久走足底筋膜炎恐發作 年長者也是好發族群之一不可不注意

▲ 網友熱議TOP6足底筋膜炎好發族群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「足底筋膜炎好發族群」相關話題的討論，可以發現經常「久站、久走、久跑」是常見的發病原因。足底筋膜是一條從腳跟延伸至腳趾的彈性組織，可幫助分散走路或運動時，對足部造成的壓力與反作用力。

而「足底筋膜炎」指的就是足底筋膜在長期負擔過重、不正確受力或伸張下造成的疼痛。因此櫃台人員、運動員等需長時間站立或運動的人，由於易對腳底造成過度負擔，成為了足底筋膜炎的好發族群之一。

就有人提到「因為工作關係長期要久站，足底筋膜炎很容易復發」、「只要久走久站，足底腳跟就會開始刺痛」等，引起網友熱議。不少人建議「鞋要換厚底緩震」，指出可以改穿能幫助減少腳底負擔的鞋子；也有人提出「練小腿可以增加腳趾頭靈活度同時預防足底筋膜炎」、「做貼牆伸展、站樓梯提踵」等方式，表示多訓練與拉伸肌肉，也有一定的幫助。

而「年長者」是另一個足底筋膜炎的好發族群。隨著年齡增長，身體也會跟著老化，當足底筋膜彈性變差時，能夠承擔的張力也會降低，因而容易產生疼痛。就有網友表示「年紀越長了，身體狀況越多，像我有走久和站久就會發作的足底筋膜炎」，也有人認同道「像我家，有人足底筋膜炎，有人換人工膝蓋」，表示年齡越大越要好好注意身體異狀。

而針對足底筋膜炎，網友建議「足底筋膜炎是受傷了，要先照顧好讓腳恢復」，並且平常除了可以適當運動減緩肌肉退化外，「穿雙好走鞋去探索退休生活樂趣，是台灣銀髮族要特別用心的」，認為也要挑雙舒適的機能鞋，才不易越走越痛。

另外，「腳部結構異常」也是容易引發足底筋膜炎的原因。例如扁平足、高足弓等足型，由於結構因素，較難負荷身體重量與地面的反作用力，便容易在活動時對足底造成更大的衝擊與負擔。因此若民眾有足弓異常、足部結構的問題，需多加注意雙腳的異常疼痛，當疑似有足底筋膜炎時，也可考慮尋求專業醫師的協助。

你也有足底筋膜炎嗎？還是你也是以上提及的好發族群之一呢？如果是的話也不必擔心，可以從現在開始多加注意身體狀況，並提早做好預防措施，如適當運動強健肌肉、少穿不合腳或不舒適的鞋子等，讓我們一起遠離這令人疼痛難耐的足底筋膜炎吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「足底筋膜炎好發族群」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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