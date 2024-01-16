2023年度話題出爐！網友熱議10大重點事件回顧



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2023全年度各項話題的網路聲量表現，帶您了解備受網友熱議的2023年度重點事件排行。

2023年已經落下帷幕，回首過去的365天，全球各地發生了許多重大變革，深刻影響世界的政治、經濟、社會和文化。我們將彙整出網路上討論度最高的事件，帶你回顧2023年的重要時刻和熱門話題。

國際與政治議題成焦點 台灣#MeToo運動波及各大領域

▲ 網友熱議2023重點事件回顧 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察2023年網路上所有的話題討論，可以發現「藍白郭三方會談」掀起最廣泛的迴響。這場會談是為因應即將到來的總統大選，由國民黨候選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲及鴻海創辦人郭台銘，於11月23日在君悅飯店舉行，目的是對「在野整合」進行協商。

然而藍白二黨未能達成共識，過程中也衍伸出不少爭議，會談最終以各方不歡而散告結，而郭台銘則宣布退出競選，破局的結果讓部份支持藍白合的選民相當失望，也有關注此事的網友直呼「淪為鬧劇」、「歹戲拖棚，民進黨看了都要偷笑」等，表示對這波政治操作感到很困惑。

而在影集《人選之人—造浪者》播出後，劇中角色亞靜挺身面對職場性騷擾的情節，啟發了許多人勇敢說出自己曾遭受性騷擾的經歷，促使台灣#MeToo運動持續發酵，從學術界、政壇一直延燒至演藝圈，幾乎各個領域都爆出性騷擾案例，吸引網友高度關注，紛紛喊話「受害者的勇敢必須被看見，加害者的惡行也需要被知曉」、「台灣性平和個人身體界線教育需要加強」等。

針對此次風波，政府後續也推動性平三法《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》的修法草案，明確規範並重罰權勢性騷擾，同時強化外部申訴及監督機制，盼能防止更多傷害發生。

此外，2023年10月7日的清晨，巴勒斯坦政治組織「哈馬斯」無預警對以色列發動武裝攻擊，加劇了持續百年的「以巴衝突」，以色列因此全面進入戰爭狀態，讓加薩地區陷入戰火之中，許多居民成為流離失所的難民，承受著戰爭帶來的傷害和恐懼。

這場戰事引起國際社會的廣泛關注，不少網友悲慟表示「雙方的平民都很無辜，希望可以開闢人道主義走廊」、「連醫院都會被轟炸好可怕，希望世界上再無戰爭」、「加薩地區正在經歷災難性的人道危機」等，各國也紛紛呼籲以巴停火，避免衝突擴大甚至失控，造成更多無辜百姓的傷亡。

2023年是充滿變動和挑戰的一年，我們也許經歷過低迷，也享受過歡聲笑語的美好瞬間，而無論這些回憶承載著悲傷還是喜悅，它們都將陪伴我們邁向嶄新的一年，期許每個人的2024都能過得更理想、更充實。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2023重點事件」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2023/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw