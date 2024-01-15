春節大掃除垃圾量暴增13％ 環境部呼籲加強分類
農曆春節將近，民眾年終大掃除最關注大型家具如何丟棄回收及垃圾收運時間，環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。
環境部今舉辦「年冬拚掃 好運龍總到」記者會，環境部環管署長顏旭明表示，調查各縣市農曆年前垃圾收運時間，原則上垃圾收運至除夕（2月9日）上午，下午起停止收運，初三（2月12日）部分縣市收運、初四（2月13日）起陸續恢復正常收運。
部分縣市春節期間不打烊，也有縣市設置定點收運，詳情可至「清淨家園顧厝邊綠色生活網」或各地方環保局網站查詢；另大型家具、床墊收運方式及時間可依各縣市環保機關網站查詢。
顏旭明指出，以去年為例，平均每月垃圾清運量約41.7萬公噸，農曆年當約增至47萬公噸，增量幅度約10至13％，提醒民眾丟垃圾時應做好垃圾包裝及分類，避免清潔隊員受傷。
例如高壓容器如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器等，使用完後需單獨打包並加註警示，再交給資源回收車處理，另各類電池也需打包回收。顏旭明表示，前述物品若直接丟到垃圾車，恐引發爆炸或燃燒等危險。
顏旭明表示，廚餘部分，未收運期間可瀝乾打包放在家裡，也能響應「吃多少買多少」，避免增加處理量；若發現有垃圾亂丟或丟棄在戶外，造成環境汙染情況，可依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰，呼籲民眾在年冬打拚掃時，除可不吝惜給清潔隊員感謝與鼓勵，也要加強垃圾包裝及分類，避免清潔隊員受傷及工作負荷。
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