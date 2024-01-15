快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

春節大掃除垃圾量暴增13％ 環境部呼籲加強分類

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。垃圾收運示意圖。聯合報系資料照
環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。垃圾收運示意圖。聯合報系資料照

農曆春節將近，民眾年終大掃除最關注大型家具如何丟棄回收及垃圾收運時間，環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。

環境部今舉辦「年冬拚掃 好運龍總到」記者會，環境部環管署長顏旭明表示，調查各縣市農曆年前垃圾收運時間，原則上垃圾收運至除夕（2月9日）上午，下午起停止收運，初三（2月12日）部分縣市收運、初四（2月13日）起陸續恢復正常收運。

部分縣市春節期間不打烊，也有縣市設置定點收運，詳情可至「清淨家園顧厝邊綠色生活網」或各地方環保局網站查詢；另大型家具、床墊收運方式及時間可依各縣市環保機關網站查詢。

顏旭明指出，以去年為例，平均每月垃圾清運量約41.7萬公噸，農曆年當約增至47萬公噸，增量幅度約10至13％，提醒民眾丟垃圾時應做好垃圾包裝及分類，避免清潔隊員受傷。

例如高壓容器如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器等，使用完後需單獨打包並加註警示，再交給資源回收車處理，另各類電池也需打包回收。顏旭明表示，前述物品若直接丟到垃圾車，恐引發爆炸或燃燒等危險。

顏旭明表示，廚餘部分，未收運期間可瀝乾打包放在家裡，也能響應「吃多少買多少」，避免增加處理量；若發現有垃圾亂丟或丟棄在戶外，造成環境汙染情況，可依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰，呼籲民眾在年冬打拚掃時，除可不吝惜給清潔隊員感謝與鼓勵，也要加強垃圾包裝及分類，避免清潔隊員受傷及工作負荷。

環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。垃圾收運示意圖。聯合報系資料照
環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春節當月增至47萬公噸，增量10至13％，呼籲民眾加強垃圾分類，減輕清潔隊負荷。垃圾收運示意圖。聯合報系資料照

春節 環境部

延伸閱讀

春節小黃加收30元 北北基計程車2/5至2/14照表春節加成

避免國際曲解刺激中共 國軍春節巡弋行程延後

北北基計程車2月5日~2月14日春節加成 一律按表收費

發薪日逢春節 不得延遲給付

相關新聞

東北季風增強4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

受東北季風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

施明德罹患肝癌多年 「沉默的殺手」5大症狀不可不知

民進黨前主席施明德今天清晨病逝台北榮總，享壽83歲，今天也是施明德的生日。施明德罹患肝癌近20年以上，並於2006年倒扁...

東北季風今明迎風面濕涼 周三到周五回暖下周最強冷氣再襲

天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今明兩天受東北季風影響，東北部下雨轉涼，周三到周五逐日回暖，周四周五白...

助攻救護車不等紅燈一路直衝 運研所今年揪台中市試辦優先號控功能

救護車出勤和時間賽跑，搶黃金救援刻不容緩。交通部運輸研究所表示，藉由5G技術導入交通場域應用，今年擬持續提升緊急救援車輛...

春節大掃除垃圾量暴增13％ 環境部呼籲加強分類

農曆春節將近，民眾年終大掃除最關注大型家具如何丟棄回收及垃圾收運時間，環境部表示，去年每月垃圾收運量約41.7萬公噸，春...

文化幣79萬人領了 再推新朋友邀請碼邀愈多賺愈多

首次常態化發放的16-22歲文化成年禮金，即將於20日開放領取使用，去年18-21歲成年禮金也將可持續使用到6月30日。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。