仰賴胰島素治糖尿病 忽略飲食調節

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

糖尿病總靠胰島素治療，反讓病患失去飲食控制！自從胰島素發明以來，成為治療糖尿病的特效藥，但專家們指出，這導致醫師放任病患亂吃，只仰賴注射胰島素控制血糖，但卻忽略其副作用，建議使用低碳水飲食或地中海飲食等飲食控制的方式，預防糖尿病或防止病情惡化。

胰島素成救星？

《衛報》報導，全球有超過四億人罹患糖尿病，大多數都是透過注射胰島素來控制病情。但長期追蹤該疾病的作家陶布斯認為，透過注射胰島素來治療糖尿病的方式，恐怕並非最佳的治療方案，更是弊大於利的療法。他認為，胰島素注射療法的出現，使得許多醫師減少對糖尿病患飲食控制的關注，只要藉由胰島素與藥物來控制血糖即可。

他強調，過去治療糖尿病的方式就是「飲食控制」，其中以低碳水化合物的飲食治療為主流，但當胰島素問世後，拯救了許多第一型糖尿病的兒童，但也讓第二型糖尿病患者在胰島素的協助下，不必再限制自己的口腹之慾。

陶布斯說，9成的糖尿病病患都是第二型，通常與肥胖、缺乏運動等後天因素有關，大多數病患可以透過飲食與生活方式改善病情。他期許未來糖尿病患者能透過極低碳水化合物飲食，並結合藥物來阻止病情惡化，減少注射胰島素，並降低胰島素造成的副作用。

地中海飲食能控血糖

對此，英國研究糖尿病的泰斗泰勒指出，當研究飲食習慣對糖尿病的影響時，極低碳水化合物飲食比沒有比正常降低碳水化合物的療效來得顯著，更有研究指出，地中海飲食也有助於控制血糖，且比其他飲食方式更容易維持。

《verywellhealth》報導，研究表明，地中海飲食能夠改善腸道益生菌、降低心血管疾病風險，更能有效預防糖尿病。同時，糖尿病患者如果採用地中海飲食，也有助於改善空腹血糖與糖化血紅蛋白的水平。

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