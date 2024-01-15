賈新興：未來天氣3大變化 下周一起恐強烈大陸冷氣團來襲

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來三大天氣特徵， 前5天受高壓迴流偏東風，宜花東水氣多；周六鋒面通過水氣增，下周日顯著北風南下，要留意冷空氣的強度，恐受強烈大陸冷氣團影響。

賈新興指出，前5天高壓迴流偏東風，宜花東水氣多，明天受東北季風影響，新北東側至宜花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。周三宜花東多雲零星短暫雨，周四午後花東及恆春半島轉有零星短暫雨，周五花東仍有局部短暫雨。

20日（周六）鋒面通過水氣增，午後有受接近強烈大陸冷氣團南下影響之機率，高雄以北及花東有局部短暫雨，晚間起溫度降低。21日（下周日）起顯著北風南下留意冷空氣的強度，桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨。

賈新興指出，22日到24日受強烈大陸冷氣團影響，22日桃園以北及宜花東有局部短暫雨，23日台中以北及宜花有局部短暫雨，24日中投山區及宜花東有局部短暫雨。但後期預報變動度大，不確定性較高，要注意最新預報資訊。