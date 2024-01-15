快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈新興：未來天氣3大變化 下周一起恐強烈大陸冷氣團來襲

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
下周一起恐受強烈大陸冷氣團影響。本報資料照片
下周一起恐受強烈大陸冷氣團影響。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來三大天氣特徵， 前5天受高壓迴流偏東風，宜花東水氣多；周六鋒面通過水氣增，下周日顯著北風南下，要留意冷空氣的強度，恐受強烈大陸冷氣團影響。

賈新興指出，前5天高壓迴流偏東風，宜花東水氣多，明天受東北季風影響，新北東側至宜花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。周三宜花東多雲零星短暫雨，周四午後花東及恆春半島轉有零星短暫雨，周五花東仍有局部短暫雨。

20日（周六）鋒面通過水氣增，午後有受接近強烈大陸冷氣團南下影響之機率，高雄以北及花東有局部短暫雨，晚間起溫度降低。21日（下周日）起顯著北風南下留意冷空氣的強度，桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨。

賈新興指出，22日到24日受強烈大陸冷氣團影響，22日桃園以北及宜花東有局部短暫雨，23日台中以北及宜花有局部短暫雨，24日中投山區及宜花東有局部短暫雨。但後期預報變動度大，不確定性較高，要注意最新預報資訊。

冷氣團 賈新興 恆春

延伸閱讀

未來10天天氣3重點 賈新興：周六鋒面後冷空氣接力

2023地球年度體檢報告 賈新興曝4大重點

未來10天天氣重點！賈新興分析「農曆年期間」氣候趨勢

冷空氣增強？ 賈新興指今起恐寒流影響 台北入夜探9度低溫

相關新聞

東北季風增強4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

受東北季風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

施明德罹患肝癌多年 「沉默的殺手」5大症狀不可不知

民進黨前主席施明德今天清晨病逝台北榮總，享壽83歲，今天也是施明德的生日。施明德罹患肝癌近20年以上，並於2006年倒扁...

東北季風今明迎風面濕涼 周三到周五回暖下周最強冷氣再襲

天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今明兩天受東北季風影響，東北部下雨轉涼，周三到周五逐日回暖，周四周五白...

超慢跑正夯但適合你嗎？ 醫師建議這樣做才最有助健康

「超慢跑到底好不好？我適合嗎？」安南醫院骨科醫師方啟榮常聽患者這樣問。他的答案是「介在好與不好之間」。他說，想必不少人好...

NOVAVAX疫苗溫度異常供應不足 北榮本月19日起暫停接種

新冠疫情升溫，衛福部疾管署呼籲民眾盡速接種新冠XBB疫苗，但疾管署發言人羅一鈞上周五表示，去年年底到貨，約46萬劑的No...

賈新興：未來天氣3大變化 下周一起恐強烈大陸冷氣團來襲

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來三大天氣特徵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。