健康名人堂／健保永續之道 你願意替別人付錢嗎？

我們保火險，並不想「出險」獲理賠，讓家裡燒掉去領保險金，而是為了萬一，意外不幸，還有錢可以重新開始。對大多數人來說，我們一輩子繳的火險費都在替別人付錢。面對這件事，我們一點困難都沒有，但是碰到全民健保，態度卻完全不同。我在許多場合問大家，「你真的那麼想生病來拿回健保費？」到底出險比較划算，還是不出險？

醫療跟火險 其實目的都相同

不過，醫療跟火險還是不同，保火險的人不會三天兩頭找消防公司檢查家裡管線與防火器材，也不會水壺燒焦了，就申請理賠。醫療保健事關人命，俗語說預防重於治療，所以，感冒了，趕快去看醫師；糖尿病、高血脂、血壓高都要服藥追蹤，已是現代醫療的常模。

但目的相同「不要因失火而破產」與「不要因重病而貧」。保險本來就是最好不出險，別人愛看病多看病，我們羨慕（嫉妒）什麼？

另外，過去數十年，火災頻率沒有太大變化，保費很少上漲，但是「幸運的是」，過去幾十年醫療科技大爆發，包括癌症，還有B肝、C肝、愛滋病，全成了慢性病，幾十年前若遇「絕症」，大部分英年早逝，今天「人口老化」，一半以上是因為醫療科技進步。

不止如此，心臟支架、人工關節、人工水晶體及各種微創手術，讓「老年人」活動力、健康活力大幅上升，壽命延長，生命品質也不斷提高。

自助助人 就把健保費當保險

所以問題又來了，「我為什麼要替別人付錢？」答案超簡單，小學課本就教過「自助助人」，幫助別人就是幫助自己。平常，尤其是年輕人不太生病，偶爾感冒也不一定有空看病，就把健保費當保險或捐出去做功德，萬一不幸，的確有年輕人得癌症、心臟病，或車禍、運動傷害，就有保障。

今天你替大家付錢，大家以後也會替你付錢；今天我們跟別人計較，有一天大家跟我們計較。在態度上，大家一起來改變。

但全民健保的問題的確沒有這麼簡單，除了大家要有「命運與共」的認知，人口與資產分布的結構性改變，戰後嬰兒潮在青壯年的時代，人口遠高於前一、兩個世代，可輕鬆扛起上一代醫療與養老金的負擔。當他們十幾年前開始退休，從社會保險貢獻者變成使用者，後繼人口卻愈來愈少，代表健保用年輕人「薪資稅」來補老年人的時代已過去，更嚴重的是，今天大部分的資產握在這個世代手上。

所以，全民健保的保費來源必須大幅改革，必須從有資產的人身上取得足夠財源，而非靠有固定收入的薪水階級。要做到也不難，二○一○年二代健保通過補充保費，主要來自股利與利息非薪資所得，讓健保有了十年好光景。

未來，除了補充保費還有成長空間，另一個可能就是考慮課徵「資產交易稅」，台灣因防疫成功，全球都依賴台灣的晶片與電子通訊供應鏈，當絕大多數國家經濟衰退，台灣反而繳出亮麗的成績單，稅收大幅超收。學習日本的稅收大幅補健保不足，也是適當的。

挹注健保 應補充財源或稅收

健保永續除了全體國民都願意替別人付錢，而更重要的是財源要減輕年輕世代負擔，補充財源或稅收，都是保障健保永續之道。