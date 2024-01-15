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基因編輯熱 各國納管 我慢半拍

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)去年12月批准首個基因編輯療法Casgevy。（路透）
美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)去年12月批准首個基因編輯療法Casgevy。（路透）

法國學者夏彭提耶和美國學者道納，十多年前致力研究CRISPR／Cas9基因編輯技術，對醫學、植物育種、畜牧、漁業等發展有重大影響，兩人還獲二○二○年諾貝爾化學獎。國際上近年熱烈討論基因編輯，但是否屬基因改造影響人體，各國看法不一。美國、日本等將基因編輯產品排除在基改之外，也有國家規定基因編輯產品需做個案評估，但國內至今遲未修法。

台大農業化學系教授洪傳揚認為，基因編輯與外界認知的基改不同，基改是將遺傳物質轉移或轉殖入活細胞或生物體，產生基因重組現象，但基因編輯是使用基因工程技術，對本身基因組DNA序列進行突變，或改變序列，沒有置入遺傳物質到染色體，未產生基因重組。

洪傳揚說，基因編輯技術是輔助現行育種方法的利器，具有簡單、高效、精準、低成本等優勢，可進行無性繁殖植物育種，也可加速育種，補強傳統育種不足，是促成農業永續的革命性工具。他認為，台灣有好的生技人才與種苗產業，此技術可解決台灣作物面臨的挑戰，比如水果不耐儲存，蘭花、香蕉育種，抗病抗蟲作物育種等。

台大農藝系教授林彥蓉也說，基因編輯不是取代原有作物育種，而是輔助，可縮短作物育種時間，且因應氣候變遷的環境改變，有助更有效率的培育出適合逆境的作物。

校園基改搞非基發起人黃嘉琳則說，基因編輯技術非常新，考量這類技術對環境和人類食用風險的不可確定性，應採取預警原則。在進口管理和食品標示，採取比照我國基改食品的法規規範，也是合理。

黃嘉琳說，站在公民參與食安角度，基因編輯帶來的變數多，對食品來源「透明」的挑戰更大，有必要從食安風險、產業、環保和政府治理等多個層面仔細討論。

食品工業研究所博士林奐妤說，像阿根廷、以色列、智利、巴西對基因編輯有個案管理架構，美國食品藥物管理署、農業部也有規範；日本也要求基因編輯食品的品名、種類、概要，須提供使用基因編輯技術的方法及編輯細節，同時要確認不殘留外源基因資料等，連最保守的歐盟也開始討論，可供國內參考。

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