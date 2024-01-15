健保署擬設「第二層健保」 病團：低廉保費 落實醫療平權

健保署擬採「公私協力」設置「第二層健保」，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟提醒，保費須合理，甚至低一點，才具有誘因，如投保人數具有經濟規模，就能採用「大樹法則」，分攤風險，讓所有民眾均能享有新療法、創新治療等醫療保障。

蔡麗娟表示，現行健保費用由雇主、民眾、政府等三方負擔，雇主負擔六成，民眾負擔三成，政府負擔一成；第二層健保不宜加重「雇主」負擔，應由政府負起照顧國人的主要責任，民眾占比應低一點。保費低廉，才不會造成醫療階級，更能落實醫療平權。

此外，未來兩個健保系統之間應有連動機制，例如，現行健保如給付新藥、新技術，第二層健保就隨之擴大調整給付內容，以確保民眾花得比傳統商業保險更少錢，卻可獲得更多的保障。

健保日前給付一劑四九○○萬元的高價罕藥、近千萬的癌症CAR-T細胞治療，今年起開始給付癌症次世代基因定序、預立醫療照護諮商納入健保，每一項目支出金額龐大，讓健保總額點值愈來愈低；高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，若以公務預算編列第二層健保經費，用於給付高價新藥、新科技，就能避免醫療點值遭稀釋的困境。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，現行健保民眾滿意度相當高，若設置第二層健保，相信可以減輕患者及家屬經濟負擔；由政府統籌，具有一定公信力，希望新政府盡速研擬方向。