健保不夠 商保受限 健保署擬設「第二層健保」

新藥納入健保平均等待時間超過兩年，而個人醫療保險的實支實付，又受「健保住院」限制而理賠無望，為此，健保署研議設置「第二層健保」，由政府扮演主導角色，整合現行商保缺失，民眾自行決定是否加購，達到「商保補位」目的。不過，茲事體大且內容複雜，恐數年後才能正式上路。

「健保資源就這麼多，不可能所有醫療項目都納入。」健保署副署長蔡淑鈴點出目前困境，她表示，第一層健保就是現行總額體制下的健保，至於第二層健保，用於補足第一層健保及商保的不足，初期朝向「公私協力」，盤點民眾所需的保險，以目前商保並未涵蓋的項目為主。

衛福部已委請國衛院統籌，最近將召開論壇，邀請健保、金融、保險等專家與會，研擬「第二層健保」執行方向。據了解，初步規畫出爐後，政府將與有意願的壽金公司合作，推出「價格低、保障高」等醫療保單。

蔡淑鈴指出，在商業保險的保費結構中，不到五成保費用於醫療理賠，大多是支應保險公司的行政人事費用；第二層健保則由政府出面整合，提升商保的行政效率，並透過風險分攤，擴大規模，為保險人爭取更多的理賠，而不是現在一張商業保單單件理賠模式。

蔡淑鈴說，隨著醫療科技日益進步，第二層健保需要「動態調整」，再者，如何清楚釐清現行健保與第二層健保之間的界線，「這會是巨大的結構性改革」，複雜程度不亞於當年健保草創時期。

去年健保署盤點核刪「短期住院」，不少癌友商業保單理賠遭拒，癌友陷入「因病而窮」的困境，為了加速規畫商保補位健保的腳步，健保署積極籌辦「第二層健保」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，澳洲與台灣一樣，均面臨健保財源不足問題，為此，強制規定「高所得者須購買商保，不買者須繳交附加費用給政府。」；為監管保險市場，要求商保不能以病情較重、年紀較高為由提高保費。

洪子仁表示，想做到「商保補位健保」，目前最大障礙為病人無法帶病投保，台灣應仿效澳洲作法，第二層健保投保對象不可排除罹病、有重大風險等，較符合公平原則，況且納入更多民眾，還可降低費率，但須做好配套措施，以免造成醫療階級化。