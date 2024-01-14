明變天又濕又冷！大陸冷氣團這日報到 連凍5天低溫下探11度

中央氣象署指出，今晚至明晨，竹苗局部地區可能跌破10度。明天東北季風報到，桃園以北、東半部有機會降雨，宜蘭可能有大雨等級降雨。周六起大陸冷氣團報到，北東有雨，影響5天至下周三；周日低溫14度，估最低溫落在下周一或下周二，後期預報仍待觀測。

中央氣象署下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，明晨至上午，新竹及苗栗局部地區，有10度以下氣溫發生機率。

此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，明上午基隆北海岸、桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。

明天下午起，東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風；基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚至明晨，仍有輻射冷卻效應，竹苗有10度以下發生機會；另外，中南部地區可能起霧。

他說，明天一波東北季風南下，桃園以北、東半部有機會降雨，其中桃園以北、宜蘭雨區稍廣，花東地區則較局部，宜蘭地區有大雨等級發生機率，大台北山區、東部地區也有較大雨勢機會。

周二東北季風持續影響，不過降雨範圍減至基隆北海岸、東半部地區、大台北山區。周三東北季風減弱，維持至周五，期間溫度持續回升，僅東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

曾昭誠說，周六鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，尤其北部、宜蘭明顯轉冷，北部、東半部地區及中部山區，局部短暫雨，其他地區多雲。周日大陸冷氣團持續影響，降雨範圍縮減至北部、東半部，維持至下周三。

溫度方面，明天僅北台灣白天高溫稍降至20度；低溫則無太大影響，各地約13至15度，空曠地區會再低些。中南部未來一周低溫15度、高溫25度，日夜溫差大，維持至周五。