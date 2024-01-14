大選落幕！選後失落逾2週要就醫 應援沙啞3招助恢復美聲

選舉激情後，幾家歡樂幾家愁，不少人出現失落感，甚至因大聲嘶吼力挺心中最佳人選而「燒聲」。醫師與心理師提醒，選後失落逾2週建議就醫，沙啞靠服藥、溫開水等3招助恢復。

臨床心理師公會全聯會秘書長詹雅雯今天告訴中央社記者，大選過後，若民眾發現自己有情緒波動大，如因小事生氣或難過或出現生理症狀，如容易心跳加速或呼吸急促，都可能是「選後失落族」的徵兆，如果失落持續2週且影響日常生活，建議找專業心理師或精神科醫師協助。

詹雅雯建議選後失落族，近期不要再看選後政論節目，阻絕壓力源，選期可能花很多時間閱讀新聞或到競總當義工等，現在應回歸日常生活，轉移注意力是好策略，尤其從事可得到正能量或開心的事情，比如運動等，將自身狀況調整好，就不怕當周圍有人討論起，一不小心又掉入情緒。

為候選人加油吶喊，難免「燒聲」到無法說話。振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠說，大選期間，若遇上尾牙門診人數可能上升3成。聲帶與其他組織一樣，有微血管分布，當突發性嘶吼、過度使用聲帶後，表面微血管可能破裂，出現水腫現象，導致無法順暢說話。

張智惠表示，「選後燒聲族」應該落實3招修復聲音，第1招是聲音休養，很多人以為聲音休養就是完全不講話，甚至只能用氣音、假音說話，事實上，這是不正確的觀念，有必要講話時，仍然可以說話，但要注意講話時長不要太久，也不需要刻意使用假音說話。

第2招是多喝溫開水，張智惠說，很多人聲音沙啞時習慣喝檸檬水、膨大海養聲茶，效果都不及1杯溫開水，因為酸性或含糖等成分都可能刺激受傷聲帶；第3招為服藥加速改善，如服用有助消腫的微量類固醇或中和胃酸的胃乳。若觀察3至5天未自行修復或惡化，建議到耳鼻喉科檢查。

張智惠提醒，若聲音沙啞久久不能痊癒，民眾卻放任不管，未及時處理會出現聲帶永久性傷害，如聲帶表面出現結節、息肉、囊腫等，聲帶表面變粗糙或聲帶血腫，可能讓女性永遠變成菸酒嗓或女聲變男音，男性變成講話容易破音，千萬別輕忽。