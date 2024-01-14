高端疫苗合約議題 衛福部15日聯繫盼儘速公開

高端COVID-19疫苗合約是否公開受到關注。衛生福利部長薛瑞元今天表示，不知何時舉行董事會，會續追進度。次長王必勝說，明天聯繫高端，「我們的立場是希望公開，儘速公開」。

針對高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗合約，薛瑞元日前表示，政府沒有要求保密。衛福部疾病管制署日前發文，建請高端同意提早解除合約保密。高端回應，作為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。

薛瑞元今天出席台灣醫事法律學會舉行的台灣醫法實務論壇，他接受媒體訪問時表示，還在等待高端COVID-19疫苗提早解除合約保密結果，因為衛福部無法得知何時舉行董事會，只能等待高端回應，「我們會繼續追進度」。

同是各界關注的憲法法庭111年判決健保資料庫目的外使用專法制定方向，衛福部強調重視違憲案，研擬停止利用、獨立監督機制等方向，力拚114年8月前完成。薛瑞元表示，專法仍待衛福部草案出爐，預告過後將由法規會修正通過，才會送進行政院，粗估農曆年後有機會預告。