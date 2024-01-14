北醫大研究10年數據 氣喘補充這營養可改善肺功能

依據衛福部110年統計資料，台灣每年因氣喘死亡的人數多達700人。氣喘無法治癒，要如何控制妥當，成為所有氣喘民眾的重要功課。台北醫學大學附設醫院家醫科主任醫師、北醫大醫學系教授陳揚卿表示，氣喘雖不可治癒，但她在研究中發現，補充特定營養素後，氣喘患者在與肺功能相關之指標上有明顯改善，且劑量愈高愈明顯。

據統計，台灣成人氣喘盛行率約為10%至15%，推估國內約有200萬人深受氣喘所苦。陳揚卿說，她的研究團隊透過近十年來的研究，進行了統合分析所得到結果，發現「補充Omega-3脂肪酸」對患有氣喘的成年人的肺功能有所幫助。

陳揚卿指出，資料庫有16項試驗、近500名氣喘患者，經統計後發現，患者平均補充Omega-3脂肪酸連續10周，每天攝取4g的劑量，氣喘患者在肺功能相關檢驗指標上有明顯改善。

陳揚卿表示，統計改善的兩項指標分別為呼氣一氧化氮的濃度（FeNo）以及第一秒用力吐氣容積（FEV1），FeNo與呼吸道過敏發炎的程度、氣喘患者急性惡化相關；FEV1則為肺功能指標之一。成年患者在補充Omega-3脂肪酸之後，測量呼氣中的一氧化氮濃度有顯著降低，而在運動後第一秒用力吐氣的容積也明顯有進步，且補充更高的劑量成效愈明顯。

Omega-3脂肪酸並非新發現的營養素，為何至今才被發現。陳揚卿說，過去的研究可能因為時間及數據累積不足，因此並未發現Omega-3脂肪酸的補充可緩解氣喘的症狀，而北醫大研究團隊在近期統計10年來的相關研究後，才發現此次的成果。