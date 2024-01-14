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2藥師闖進國會 黃金舜盼推動藥品獨立健保總額

中央社／ 台北14日電
第11屆立法委員選舉落幕，2名藥師成功挺進國會。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天說，相信藥師界有能力為台灣健康醫療提出很多貢獻，期盼上億藥品價在健保總額可有獨立預算。聯合報系資料照片
第11屆立法委員選舉落幕，2名藥師成功挺進國會。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天說，相信藥師界有能力為台灣健康醫療提出很多貢獻，期盼上億藥品價在健保總額可有獨立預算。聯合報系資料照片

第11屆立法委員選舉落幕，2名藥師成功挺進國會。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天說，相信藥師界有能力為台灣健康醫療提出很多貢獻，期盼上億藥品價在健保總額可有獨立預算。

在新一屆立委名單中，有藥師身分的包括藥師公會全聯會秘書長林憶君，深化花蓮偏鄉地區藥事照護；另1名是和信醫院藥劑科主任陳昭姿，她同時是全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議專家學者代表。

黃金舜今天上午接受媒體聯訪時表示，藥師代表進入國會，期盼新科藥師立委未來4年表現讓民眾刮目相看，讓各界見識藥師真的可以為推動健康台灣盡一份力；在他心中，希望新科藥師立委在立法院優先提出的是「藥品獨立健保總額」議題，這是藥界長期期待。

113年度健保總額金額為新台幣8755.35億元，總額預算共4大部門，分別為醫院、西醫基層、中醫及牙醫，藥品預算散落在各部門。黃金舜說，健保成立20多年，藥品都沒有獨立的總額預算部門，希望政府面對700億元藥價差問題，甚至未來將2300億元藥品拉出，建立獨立總額。

黃金舜表示，台灣面臨人口老化，未來健保問題只會不斷浮現，包含有政黨建議的「1點1元」方案，雖然有助改善醫療人員待遇，但錢從哪裡來、政府怎麼編列預算，都是必須正視的問題。調漲健保費也是嚴肅問題，相信都還要花時間溝通。

健保 中醫

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