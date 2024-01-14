醫、藥、護難避糾紛 醫療法規需加強

補充人力短缺、規範藥物合法使用，減少醫病糾紛，醫、護、藥界共盼醫療法律貼近實務！衛福部長薛瑞元14日於台灣醫法實務論壇指出，醫事人員須遵守法律框架，所以醫法需要長期合作檢討法律框架。立法委員邱泰源也說，醫法界需要建立跨專業的溝通平台，才能推動更符合現況的法案。

台灣醫事法律學會「台灣醫法實務論壇」14日舉辦，邀情法務部部長蔡清祥、前大法官黃虹霞與全國律師聯合會理事長尤美女等法律代表；加上薛瑞元、全國醫師公會全國聯合會理事長周慶、臺大醫院院長吳明賢，還有牙醫師、藥師與護理師界等代表共同出席，現場大咖經濟一堂。

醫師須「依法看病」

薛瑞元表示，醫事人員要進行醫療行為時，總是要遵守法律的框架，甚至過去有人戲稱台灣是「依法看病」。他強調，醫界與法界長期都有合作，盼能在法律的框架下，能讓醫療發揮最大的功能。

目前「醫療事故預防及爭議處理法」已於元旦上路，建立「調解先行」、「通報系統」等制度。邱泰源指出，該法案在立院爭辦相當激烈，克服了很多敏感議題，最終才通過法案。他也強調，「徒法不足以自行」，良善的醫療環境更需要建立跨專業的溝通平台。

中藥材管理需法規

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆說，中醫在疫情界受到全民愛戴，也使得中醫界的重要議題浮現出來，像是論壇會討論到「中藥材管理」或「藥材使用合法性」等議題，都切中中醫界的現況與需求，只有訂定良好的法律框架，才能減少醫療糾紛、增加醫療品質。

牙醫師公全國聯合會理事長江錫仁表示，全國牙醫師人數愈來愈多，牙醫院所也增加，加上高階器材或健保自費項目多樣化等趨勢，牙科醫療糾紛的案件也隨之上升。他強調，盼能趁這次論壇討論相關議題，牙醫未來也希望能與法界組成跨專業的研究小組，幫助牙醫師趨吉避凶，增進醫病的和諧關係。

醫預法降糾紛

台北市藥師公會理事長理事長尹岱智表示，醫法實務的討論對醫師、對法界跟對民眾都有很大的幫助，像是《醫預法》就能減少醫病衝突。他更指出，在藥師界也有人力短缺等議題，也盼能從醫、從法入手，一同保護民眾的健康。

去年台灣陷入護理人力荒，護理師們共同呼籲改善待遇、落實三班護病比與鼓勵學生就讀護理科系等制度，護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清提到，在第一線醫療現場，卻是會發生護病紛糾的狀況，所以很開心有這樣的論壇能夠討論相關議題。

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