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總統大選結束了 高端疫苗合約還沒公開 薛瑞元5字回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，高端合約問題，衛福部還是會再追，但目前還不知高端何時舉行董事會。記者沈能元／攝影
衛福部長薛瑞元說，高端合約問題，衛福部還是會再追，但目前還不知高端何時舉行董事會。記者沈能元／攝影

2024總統大選期間，高端新冠疫苗合約是否公開，成為選戰關注議題，如今，選戰於昨日落幕，合約公開議題是否不了了之？衛福部長薛瑞元說，高端合約問題，衛福部會持續追蹤，但目前還不知高端何時舉行董事會。

至於高端何時會公布合約？「我們（衛福部）也還在等，『還是會再追』。」薛瑞元今參與「台灣醫法實務論壇」活動，並於離開時接受訪問提到，目前還是不知高端何時會舉行董事會討論。

衛福部次長王必勝上周曾表示，高端公司在上周二就已經表示，將會召開董事會就是否公開合約一事進行討論，一切要看高端公司的最後決定。

衛福部疾管署一再強調，針對高端新冠疫苗採購合約爭議，相關合約均無不可告人之事，一切採購流程均依照相關法規及國際商業慣例嚴謹進行。在國際上新冠疫苗緊急採購狀況相同，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，以確保採購與供應之間議價的動態平衡；疾管署採購案在雙方議約過程中，雙方皆嚴格恪守保密義務，涉及商業採購的合約條文，雙方皆有保密責任，不只契約條文，更涉及眾多其他檢附商業資料。廠商方為主要資訊提供者，機關作為資訊接受方亦需承擔保密責任。

高端 新冠疫苗 衛福部

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