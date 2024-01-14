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賴清德勝選 衛福部優先推健保、人工生殖修法

中央社／ 台北14日電
當選第16任總統的現任副總統賴清德是台灣首位醫師總統，「健康台灣」政見備受關注。衛生福利部長薛瑞元今天說，健保改革與人工生殖法修法將是優先事項，都是極具挑戰的議題。聯合報系資料照
當選第16任總統的現任副總統賴清德是台灣首位醫師總統，「健康台灣」政見備受關注。衛生福利部長薛瑞元今天說，健保改革與人工生殖法修法將是優先事項，都是極具挑戰的議題。聯合報系資料照

當選第16任總統的現任副總統賴清德是台灣首位醫師總統，「健康台灣」政見備受關注。衛生福利部長薛瑞元今天說，健保改革與人工生殖法修法將是優先事項，都是極具挑戰的議題。

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選，賴清德昨天晚間在國際記者會表示，面對勞健保等財務永續議題，會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

薛瑞元今天上午出席台灣醫事法律學會舉行的「台灣醫法實務論壇」，他在會前接受媒體聯訪時表示，健保改革非常複雜，面向很廣，光是財務改革就牽涉收入與支出面，沒辦法立刻倉促決定，因為每個決定都會牽涉民眾付費與醫療提供權益。

薛瑞元說，衛福部管轄範圍從生到死，很多制度執行牽涉法律，未來衛福部將以2大修法為優先目標，第1個要面對的就是健保改革修法，將是未來大事，也是艱鉅工作；第2個挑戰是人工生殖法修法，新一屆立法委員呈現3黨團鼎立，修法無法迴避，將凝聚社會共識，合力推出新法。

至於憲法法庭111年判決健保資料庫目的外使用專法制定方向，薛瑞元表示，將透過公聽會爭取社會共識，個資保護一定配合個資法。

衛福部社會保護司長劉玉娟說，相當重視違憲案，健保資料庫目的外使用專法將朝停止利用、獨立監督機制等方向邁進，力拚114年8月前完成。

面對醫事人員離職潮，優化待遇刻不容緩，其中有關護理人員職場環境改善的「三班護病比」，薛瑞元表示，會繼續處理。針對醫事人員總量管制，相關議題仍須再評估，因為隨著時代變遷，民眾對醫療需求不同，擔心若以法律綁死規定，恐失去對環境改變因應的彈性。

健保 薛瑞元 修法

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