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未來1周兩波冷空氣 今入夜恐跌破10度低溫 周六全台有感降溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天白天各地晴到多雲好天氣，入夜至明晨仍要留意輻射冷卻效應，估10度以下低溫集中竹苗丘陵地。本報資料照片
今天白天各地晴到多雲好天氣，入夜至明晨仍要留意輻射冷卻效應，估10度以下低溫集中竹苗丘陵地。本報資料照片

未來1周兩波冷空氣影響台灣。中央氣象署預報員曾昭誠說，今天白天全台幾乎晴到多雲，今晚至明晨仍要留意輻射冷卻效應，估10度以下低溫集中竹苗丘陵地。明天至周二東北季風影響，北部、東半部轉雨，宜蘭可能有較大雨勢；北部、宜蘭與今相比高溫降約5度。周六起再迎另波東北季風，因相對強勁，北東明顯有雨，估各地低溫近15度，但實際情況仍待觀測。

曾昭誠表示，今晨輻射冷卻影響，各地低溫11至14度，新竹峨眉出現8.4度最低溫。不過，今天白天起，太陽加溫明顯，雲量偏少，全台幾乎晴到多雲，僅東半部、恆春半島零星降雨。西半部高溫24至26度、東半部高溫23至24度，留意日夜溫差大。

中央氣象署發布低溫特報，明晨至上午，新竹及苗栗局部地區有10度以下氣溫發生機率。曾昭誠提醒，今晚至明晨，留意仍有輻射冷卻效應，預估10度以下低溫，集中在竹苗丘陵地。

曾昭誠說，明天起至周二，東北季風增強，北台灣溫度稍降，其中北部、宜蘭從今天25度降至20至21度；因這波冷空氣影響程度不大，低溫無太大變化。期間，北部、東半部地區有下雨機會，尤其桃園以北、宜蘭降雨範圍廣泛，竹苗及花東降雨則稍微局部，明天宜蘭可能有較大雨勢發生，預估到周二整體雨勢趨緩。

他表示，周三至周五東北季風減弱，整體氣溫回升，東半部、大台北地區有明顯降雨。

周六起另波東北季風報到，曾昭誠說將影響至周日，預估比明天這波強，迎風面北部、東半部明顯轉雨。影響期間降溫明顯，低溫接近15度；不過實際降溫狀況，再過一兩天觀測才會較明朗。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今晨低溫。圖／中央氣象署提供
今晨低溫。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 宜蘭

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