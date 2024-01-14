要過年了...新年寵物也能點光明燈？4大民俗禁忌得留意
隨著少子化的趨勢，不少家庭未生子女，但養寵物比例越來越高，甚至把寵物當成家中的一分子，而年關將近，有民眾已開始幫家人點光明燈，甚至連寵物都有民眾想點，命理師楊登嵙說，可以替寵物點光明燈，不過有一些民俗禁忌需要遵從，即可讓新的一年讓人與寵物都能獲得神明庇佑、健康平安度過。
命理師楊登嵙說，很多民眾到廟裡拜拜時，都會一併為家人、家中毛小孩或寵物祈福，台灣的宮廟聽進了信眾的心聲，不僅為寵物設計專有的平安符，每年中元普渡時也會特別普渡往生的動物靈魂；此外，每年年初大家都會為家人點光明燈、藥師燈祈福，現在，也讓家中的毛小孩或寵物一樣可以享有神明的庇護。
楊登嵙說，佛教認為「眾生平等」，對不同眾生的平等對待，動物是有情識的眾生，有情感、有知覺，具感知苦樂的本能反應，如人一樣有「趨樂避苦」的自然天性。如今毛小孩或寵物儼然成為飼主家中不可或缺的一分子，當作自己的小孩一般看待；許多人都深愛寵物，視寵物為人生不同階段能與自己相互扶持的家人，因此催生出寵物點光明燈，目的正是為了祈求家中寵物在新的一年透過神明庇佑，健康平安。
以下為寵物點光明燈要注意的4大禁忌：
一、不為去世的寵物點光明燈： 光明燈是為「活寵物」祈福，不適用於過世的寵物，所以不得為死去的寵物點光明燈。若想為過世的寵物超渡，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。
二、資料要詳細正確：寵物名字、地址、種類、生日至少有出生年，有年月日越詳細正確越好。
三、不可熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。
四、只可替寵物點光明燈、藥師燈、太歲燈。
若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言