快訊

ECFA變因 撼動兩岸經貿…後續可能拿出口前30大產品開刀

圖表看時事／2024大選 總統得票數、國會席次及占比一次看

2024選舉落幕政治人物「留下1後遺症」 醫曝幾乎每個人都有

要過年了...新年寵物也能點光明燈？4大民俗禁忌得留意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
越來越多人有養寵物，是否能在新年替寵物點光明燈，命理師楊登嵙提供民俗見解。圖／本報資料照
越來越多人有養寵物，是否能在新年替寵物點光明燈，命理師楊登嵙提供民俗見解。圖／本報資料照

隨著少子化的趨勢，不少家庭未生子女，但養寵物比例越來越高，甚至把寵物當成家中的一分子，而年關將近，有民眾已開始幫家人點光明燈，甚至連寵物都有民眾想點，命理師楊登嵙說，可以替寵物點光明燈，不過有一些民俗禁忌需要遵從，即可讓新的一年讓人與寵物都能獲得神明庇佑、健康平安度過。

命理師楊登嵙說，很多民眾到廟裡拜拜時，都會一併為家人、家中毛小孩或寵物祈福，台灣的宮廟聽進了信眾的心聲，不僅為寵物設計專有的平安符，每年中元普渡時也會特別普渡往生的動物靈魂；此外，每年年初大家都會為家人點光明燈、藥師燈祈福，現在，也讓家中的毛小孩或寵物一樣可以享有神明的庇護。

楊登嵙說，佛教認為「眾生平等」，對不同眾生的平等對待，動物是有情識的眾生，有情感、有知覺，具感知苦樂的本能反應，如人一樣有「趨樂避苦」的自然天性。如今毛小孩或寵物儼然成為飼主家中不可或缺的一分子，當作自己的小孩一般看待；許多人都深愛寵物，視寵物為人生不同階段能與自己相互扶持的家人，因此催生出寵物點光明燈，目的正是為了祈求家中寵物在新的一年透過神明庇佑，健康平安。

以下為寵物點光明燈要注意的4大禁忌：

一、不為去世的寵物點光明燈： 光明燈是為「活寵物」祈福，不適用於過世的寵物，所以不得為死去的寵物點光明燈。若想為過世的寵物超渡，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

二、資料要詳細正確：寵物名字、地址、種類、生日至少有出生年，有年月日越詳細正確越好。

三、不可熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

四、只可替寵物點光明燈、藥師燈、太歲燈。

若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寵物 毛小孩 家人

延伸閱讀

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

明迎「小寒」開運曝光 命理師點名4生肖籲小心

2024年到來！點光明燈有禁忌 這「這2類人」不能點有原因

今天是2024首個天赦日 最佳祭祀時間要把握

相關新聞

明傍晚變天！吳德榮：周六鋒後強冷空氣 甚至恐直逼寒流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新竹縣峨眉鄉8.7度，其次...

盯選舉到喘不過氣 台大醫：是否就醫看「這」關鍵指標

2024總統、立委大選，今天下午各地陸續完成開票，結果總是幾家歡樂幾家愁，有些民眾會因為關注開票，導致情緒緊繃，出現「胸...

開票嗨到進急診！阿嬤嘴角歪一邊「還在喊凍蒜」 一照X光動脈瘤破裂

今天是總統及立委大選日，部分政治狂熱份子因此情緒激昂。ICU護理師林婷分享，過去在開票之夜，曾遇到一位阿嬤搭著救護車送來急診，由於情緒過於激動導致腦血管破裂，但此時她嘴裡仍喊著「凍蒜！凍～」一照X光發現阿嬤的動脈瘤破裂，緊急動手術才救回一命。

大選後「心肌梗塞發生率」增42%！心臟醫急喊：投票完先量血壓

今天是總統及立委大選日，許多人一早就到投票所參與投票，不少對政治較為狂熱的民眾，今天更是心情相當振奮。心臟科醫師劉中平指出，美國哈佛大學研究，2016年美國總統大選兩天內，心血管疾病的發作機率增加了1.6倍，醫學期刊研究也指出，大選五天內心肌梗塞的爆發增加了42%，他提醒，選後回家記得按時吃藥量血壓。

免費索取衛生棉、嘔吐袋應急 北捷「6大隱藏服務」超貼心

台北捷運提供民眾許多便捷服務，先前曾有日本作家透露，北捷提供「借錢搭捷運」的隱藏服務，十分貼心，更有香港旅客大讚北捷服務便民。對此，昨（12）日北捷回應，加碼揭露另外6項「隱藏版貼心服務」，供民眾參考使用。

未來10天天氣3重點 賈新興：周六鋒面後冷空氣接力

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣3大重點，明天東北季風增強，明早桃園以北及宜蘭轉有局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。