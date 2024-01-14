要過年了...新年寵物也能點光明燈？4大民俗禁忌得留意

隨著少子化的趨勢，不少家庭未生子女，但養寵物比例越來越高，甚至把寵物當成家中的一分子，而年關將近，有民眾已開始幫家人點光明燈，甚至連寵物都有民眾想點，命理師楊登嵙說，可以替寵物點光明燈，不過有一些民俗禁忌需要遵從，即可讓新的一年讓人與寵物都能獲得神明庇佑、健康平安度過。

命理師楊登嵙說，很多民眾到廟裡拜拜時，都會一併為家人、家中毛小孩或寵物祈福，台灣的宮廟聽進了信眾的心聲，不僅為寵物設計專有的平安符，每年中元普渡時也會特別普渡往生的動物靈魂；此外，每年年初大家都會為家人點光明燈、藥師燈祈福，現在，也讓家中的毛小孩或寵物一樣可以享有神明的庇護。

楊登嵙說，佛教認為「眾生平等」，對不同眾生的平等對待，動物是有情識的眾生，有情感、有知覺，具感知苦樂的本能反應，如人一樣有「趨樂避苦」的自然天性。如今毛小孩或寵物儼然成為飼主家中不可或缺的一分子，當作自己的小孩一般看待；許多人都深愛寵物，視寵物為人生不同階段能與自己相互扶持的家人，因此催生出寵物點光明燈，目的正是為了祈求家中寵物在新的一年透過神明庇佑，健康平安。

以下為寵物點光明燈要注意的4大禁忌：

一、不為去世的寵物點光明燈： 光明燈是為「活寵物」祈福，不適用於過世的寵物，所以不得為死去的寵物點光明燈。若想為過世的寵物超渡，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

二、資料要詳細正確：寵物名字、地址、種類、生日至少有出生年，有年月日越詳細正確越好。

三、不可熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

四、只可替寵物點光明燈、藥師燈、太歲燈。

若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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