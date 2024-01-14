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未來10天天氣3重點 賈新興：周六鋒面後冷空氣接力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片
周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣3大重點，明天東北季風增強，明早桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨；宜花東水氣偏多，特別關注。

賈新興表示，期末1月20日鋒面影響，彰化以北轉有雨，以及留意中午後冷空氣的強度及影響。

中央氣象署表示，今天各地仍為晴到多雲的天氣，由於水氣減少，花東及恆春的降雨會變得更零星；清晨天氣仍涼冷，西半部低溫12到14度，東半部15到17度，竹苗局部地區有10度以下溫度發生的機率，白天各地高溫可以來到23到26度，感受較為舒適，西半部日夜溫差大。

今晚至明晨北部地區及明晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意相關資訊。

氣象署表示，明天東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，由於冷空氣不強，只有影響白天高溫略為下降至20度左右，預計影響到周二；這兩天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中明天東北部地區雨勢較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意路況安全；沿海離島風浪亦增強，前往海邊活動注意安全。

周三東北季風減弱，且後續風向逐漸由東風轉為東南風，各地氣溫逐日回升；周三至周五水氣不多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也增多。

氣象署說，21日至23日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣會比較強，氣象署將持續觀察。

東北季風 氣象署

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