落選方支持者患選後症候群 精神科醫曝注意此關鍵指標
2024總統、立委選舉落幕，幾家歡樂幾家愁，落選一方支持者，面對選情不如預期，心情恐無法立即調適，恐出現選後症候群。
精神科醫師楊聰財表示，選舉過程是民主政治的洗禮，落選一方支持者總會心情不佳，常有失落情緒，但這種感覺最多1周後，應該都會過去，若超過1周心情仍無法恢復，其中最重要關鍵指標，是一直出現睡不好、失眠等情形，建議應就醫尋求協助。
「面對選舉，每個人都喜歡贏，沒有人喜歡輸。」楊聰財表示，如果落選方支持者心情不佳，接下來又出現睡不好、吃不下、不想活動等情形，顯示此時已受到負面情緒嚴重影響，尤其睡眠是健康的第一根柱子，「睡不好覺，百病生」。
他建議，利用假期多出門走走、曬曬太陽，並找三五好友說說話、發洩一下負面情緒，並保持正向思考、情緒及行動，及早讓生活恢復正軌。
楊聰財說，選舉不論輸贏，重要的是「勝不驕、敗不餒」，即便落選一方，應有留得青山在、不怕沒材燒，這次不理想，以後再努力的想法，隨時保持正向態度，因為選舉是一時的、健康是一生的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言