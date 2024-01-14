落選方支持者患選後症候群 精神科醫曝注意此關鍵指標

2024總統、立委選舉落幕，幾家歡樂幾家愁，落選一方支持者，面對選情不如預期，心情恐無法立即調適，恐出現選後症候群。

精神科醫師楊聰財表示，選舉過程是民主政治的洗禮，落選一方支持者總會心情不佳，常有失落情緒，但這種感覺最多1周後，應該都會過去，若超過1周心情仍無法恢復，其中最重要關鍵指標，是一直出現睡不好、失眠等情形，建議應就醫尋求協助。

「面對選舉，每個人都喜歡贏，沒有人喜歡輸。」楊聰財表示，如果落選方支持者心情不佳，接下來又出現睡不好、吃不下、不想活動等情形，顯示此時已受到負面情緒嚴重影響，尤其睡眠是健康的第一根柱子，「睡不好覺，百病生」。

他建議，利用假期多出門走走、曬曬太陽，並找三五好友說說話、發洩一下負面情緒，並保持正向思考、情緒及行動，及早讓生活恢復正軌。

楊聰財說，選舉不論輸贏，重要的是「勝不驕、敗不餒」，即便落選一方，應有留得青山在、不怕沒材燒，這次不理想，以後再努力的想法，隨時保持正向態度，因為選舉是一時的、健康是一生的。