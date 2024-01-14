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2024選舉落幕政治人物「留下1後遺症」 醫曝幾乎每個人都有

2024選舉落幕政治人物留後遺症 醫曝幾乎每個人都有

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚醫院助理教授級主治醫師辛立仁說，聲音出現燒聲、嘶啞情形，建議多喝常溫水或微溫水，且每6到20分鐘就要喝一口，讓聲帶獲得休息。圖／123RF
林口長庚醫院助理教授級主治醫師辛立仁說，聲音出現燒聲、嘶啞情形，建議多喝常溫水或微溫水，且每6到20分鐘就要喝一口，讓聲帶獲得休息。圖／123RF

2024總統、立委選舉落幕，各政黨政治人物或熱情支持者多留下一後遺症，需要好好復元。

對聲音十分敏銳的耳鼻科醫師發現，政治人物為拚選舉一直說話，或熱情支持者參與選舉造勢場合，或多或少都留下「燒聲」的後遺症；林口長庚醫院助理教授級主治醫師辛立仁說，聲音「燒聲」最重要的原因是，聲帶過度使用，若要恢復原先美好的聲音，務必注意3大撇步，避免聲帶慢性發炎病情惡化，最後恐需手術治療。

「身為耳鼻喉科醫師，對人說話的聲音十分敏銳。」辛立仁說，最近看電視關心選情發現，各政黨政治人物的聲音，「幾乎都有燒聲、嘶啞的情形」，建議選後要多休息，並多喝常溫水或微溫水，水溫約介於攝氏20至28度，且每6到20分鐘就要喝一口水，使聲帶獲得休息，另一般緩減喉嚨不適、化痰的保健品也可以服用，這都有改善的效果。

辛立仁指出，聲帶有如身體所有組織一樣，過度用力使用將出現紅腫等發炎反應，當聲帶紅腫、充血會影響震動功能；「燒聲」主要原因是，聲帶紅腫後，患者說話時，還是希望發出和原先一樣的聲音，並繼續用力說話，形成惡性循環，造成聲帶「微創傷」。

爲防止「燒聲」病情惡化，辛立仁提出3大撇步：

第一、不要用力說話：聲帶紅腫時，不要再用力說話，盡量輕聲細語或完全不要說話，且避免用力清喉嚨，降低聲帶繼續受傷的機會。

第二、飲食注意忌口：燒聲時，切記不可吃高溫、油炸、冰、甜等食物，包括麻辣鍋、冰品、冷飲、甜食等，降低喉嚨增加分泌物而清喉嚨的頻率，其中過熱的雞湯等湯品最需注意，因熱雞湯的表面，往往有一層油脂，湯品實際的溫度可能更高，喝下後，對聲帶、喉嚨都是刺激。

第三、不可延誤治療：一般來說，「燒聲」症狀維持5至7天，如果超過二周沒有痊癒，研判聲帶已出現不可逆的創傷，如出血性息肉等，建議應速就醫，此時會採用消炎、化痰、制酸劑或類固醇等藥物，其中制酸劑是為避免胃食道逆流，降低聲帶刺激；同時會由語言治療師進行衛教，教導正確發音、說話，避免聲帶持續損傷；但若「燒聲」拖上3個月、6個月延誤治療，聲帶恐會長繭，最後需手術治療。

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