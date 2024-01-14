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未來1周2度變天時間曝 吳聖宇：第2波冷空氣直逼強烈冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周兩波冷空氣先後影響，留意周六起顯著降溫情況。本報資料照片
本周兩波冷空氣先後影響，留意周六起顯著降溫情況。本報資料照片

今天延續昨日的好天氣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，在高壓迴流帶來東南風的影響下，各地大致是晴到多雲的天氣，只有花東山區可能有局部降雨的機會。白天溫度普遍溫暖，尤其中南部白天在陽光底下高溫可以來到25-27度。

不過，吳聖宇表示，今晚到明天清晨中北部空曠地區仍會有輻射冷卻低溫出現，局部單點低溫還是有機會接近10度上下，日夜溫差變化大，早出晚歸要多留意。

明天到周二有本周第一波冷空氣南下，吳聖宇表示，目前來看強度為東北季風等級，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地逐漸會轉為有短暫陣雨天氣，桃園新竹一帶雲量增多，苗栗以南還是晴到多雲的天氣型態。

吳聖宇表示，北台灣明天白天的溫度轉涼，高溫下降到20-21度左右，其他地方高溫仍有23-26度，周二北台灣高溫會再降一些，有機會不到20度，花東地區高溫21-23度，中南部高溫仍有23-25度。夜晚清晨的低溫變化不大，中北部、東北部局部空曠地區有可能出現11-13度低溫，市區低溫則是在13-16度間。

周三白天開始東北季風就會減弱，風向轉偏東風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲。

周四、周五受高壓迴流影響，風向還會進一步轉為東南甚至偏南風，水氣略增多，迎風面的花東、恆春半島一帶仍會有短暫陣雨，其他地方則是多雲到晴的天氣，夜晚清晨可能有局部霧發生機會。

溫度方面則是逐日回升，吳聖宇表示，白天各地高溫都會逐漸變得溫暖起來，尤其中南部高溫有機會來到27-28度以上，北台灣的高溫也有機會來到25度以上。夜晚清晨還是會比較涼，中北部、東北部空曠地區要持續留意輻射冷卻低溫出現的可能性，局部單點低溫還是有機會降到12-14度，日夜溫差仍然很明顯。

吳聖宇表示，周六有一波鋒面系統要通過台灣附近，北部、東半部將再轉為有短暫陣雨天氣，甚至到中部地區都有局部短暫陣雨機會。

他說，鋒面過後有較強的東北季風，挾帶本周第二波冷空氣南下，並且會持續一直影響到周日至下周前半（22-24日）。目前預報資料來看這波冷空強度明顯較強，有機會來到大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級。

吳聖宇表示，尤其是下周二到周三之間，如果大氣明顯轉乾，並且有輻射冷卻作用配合，可能會有較顯著的低溫發生。雖然預報時間還久，不過因為趨勢上有機會出現較低的溫度，需要後續持續留意。

天氣型態則是偏向先濕後乾，吳聖宇表示，20日下周六鋒面通過降雨較多，21日下周日起大致轉為東北季風的降雨為主。但是預報資料來看山區仍可能會有些中高層水氣通過，如果條件配合的好的話，高山地區是否會再出現降雪或冰霰也很值得觀察。

高溫 低溫

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