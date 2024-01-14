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明傍晚變天！吳德榮：周六鋒後強冷空氣 甚至恐直逼寒流

明傍晚變天！吳德榮：周六鋒後強冷空氣 甚至恐直逼寒流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至明天上午各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻仍偏冷。本報資料照片
今天至明天上午各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻仍偏冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新竹縣峨眉鄉8.7度，其次是苗栗縣頭屋鄉8.9度；各地區平地最低氣溫約在10、11度。

他說，今天至明天上午各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻仍偏冷。北部11至25度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

吳德榮表示，明天傍晚起至周二東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；周二白天氣溫略降、北台灣轉涼。

吳德榮說，周三東北季風減弱，各地轉晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四、周五各地晴朗穩定、氣溫續升，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部有局部短暫雨。

不過，他表示，周六鋒面影響、天氣轉變。鋒後有大規模的強冷空氣逐日南下，目前模擬的強度大多已超過強烈大陸冷氣團，甚至有部分模式達到寒流的水準；但已屬末期的模式模擬，應持續觀察最新的調整。

氣溫 吳德榮

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