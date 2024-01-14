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軍機不飛 金門民眾來不及投票

聯合報／ 記者廖炳棋石秀華曾伯愷周湘芸洪哲政／台北報導
投票好難 松山機場昨上午爆出有金門鄉親欲搭機返鄉投票，民航局一度協調要調配軍機協助卻又取消，引發現場民眾不滿，航空公司櫃台前擠滿想要補位的人潮。記者曾吉松／攝影
投票好難 松山機場昨上午爆出有金門鄉親欲搭機返鄉投票，民航局一度協調要調配軍機協助卻又取消，引發現場民眾不滿，航空公司櫃台前擠滿想要補位的人潮。記者曾吉松／攝影

昨總統及立法委員選舉，警政署統計截至投票結束，全國選務共發生一四六件違序違法案件，其中干擾投票三件，撕毀、攜出選票、亮票等十八件，拍攝選票與攜帶手機或攝影器材四十九件，從事競、助選活動十三件，其他如在投票所外卅公尺內亮出旗幟等不法案件九件；另有相關違序及輕微事故五十四件。

昨天的違序違法案件中，除拍攝選票及攜帶手機等為大宗外，另有民眾不熟悉規則撕毀選票。其中高雄李姓婦人帶未滿三歲女兒投票時，女童活潑好奇，將母親手中政黨票撕毀，母女當場被警方帶回，依違反罷免法函送高雄地檢署及高雄市選委會參處。

高雄鳳山區魏姓陸籍配偶首投族，投完票後，以為要將候選人選票撕下再投入票匭，拿著三張撕下選票詢問選務人員要投入哪個票匭時被發現，被依違反選罷法移送。新北市則有婦人，在拿到選票後疑似因沒有滿意的立委候選人，竟直接徒手將選票撕毀，最高恐面臨三萬元以上、卅萬元以下罰金。

此外，代表司法改革黨投入台北市萬華、中正區立法委員選舉的候選人李慧曦，在萬華區昆明活動中心內，質疑投開票所投票箱封籤封條沒有騎縫章，選務人員請她離開，她卻在投開票所卅公尺範圍內躺在地上不願離去，警方最後將人抬離。

上百位金門鄉親清晨就到松山機場候補機位，準備返鄉投票，因人數過多，民航局一度協調要調配軍機協助卻又取消，數十位民眾來不及返鄉投票，讓苦候多時的民眾當場不滿高喊「我們要投票」。民航局表示，原希望協調軍機協助，但軍方人力無法配合，已向民眾說明。

國防部說，這是為「滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規畫」，因此無法支援民航局臨時疏運需求。

投票 松山機場 司法改革 國防部 選罷法 選委會 金門

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