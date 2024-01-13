免費索取衛生棉、嘔吐袋應急 北捷「6大隱藏服務」超貼心

台北捷運提供民眾許多便捷服務，先前曾有日本作家透露，北捷提供「借錢搭捷運」的隱藏服務，十分貼心，更有香港旅客大讚北捷服務便民。對此，昨（12）日北捷發表回應，加碼揭露另外6項「隱藏版貼心服務」，供民眾參考使用。

1. 國際－多國語言服務：

除了車站指標之外，QR code裡也有多國語言服務！臺北捷運推出中文、英文、日文及韓文電子版的「臺北捷運營運資訊簡介」，旅客掃描車站詢問處玻璃上的QR code，選擇想使用的語言欄位後，就能輕鬆快速讀取。簡介中羅列購票資訊、營運時間及搭車相關注意事項等，一鍵收錄、簡單又環保。

此外，車站自動售票加值機，也提供包括歐、美及亞洲地區，多達12種語言文字，方便各國旅客輕鬆購票加值。

2. 科技－AI智慧克服：

AI智慧客服串接北捷遺失物系統，失主無需來電客服專線，跟著文字機器人問答引導查找遺失物，即使當下未尋獲，也可立即登記持續協尋；機器人透過即問即答、24小時全年無休的互動文字諮詢服務，提供捷運資訊查詢等便捷服務。

同時，「一般事件通報」功能，民眾在車站或列車上，如需即時協助，透過AI智慧客服，利用文字免通話，即可告知臺北捷運客服中心及行控中心，快速取得相關協助，如列車飲料打翻清潔服務等；北捷客服中心近期更將AI智慧客服進化，新增「AI智慧語音客服」功能，民眾可透過臺北捷運網站及「台北捷運Go」App撥打使用，滿足旅客更快速、即時服務體驗。

3. 溫馨－響應月經平權：

女性旅客臨時遇到生理期來的尷尬狀況，身上卻沒有衛生用品或零錢時，捷運車站目前試辦臺北車站、市政府、西門、板橋（藍線）、中山、忠孝復興（藍線）、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101/世貿、古亭、石牌、南京復興（綠線）、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山等20個站，提供衛生棉可免費索取應急，其餘車站旅客如有急需情形，也可以洽站務人員提供必要協助。

另外，捷運系統全線車站廁所，均已設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片，有需要的旅客可多加利用。

4. 貼心－嘔吐袋解決不時之需：

旅客不小心在車站內嘔吐時，除了儘速通知車站人員，或按壓列車對講機告知，請清潔人員立即前往清理之外，臺北捷運建議，身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具的旅客，最好有親友陪伴搭車，同時也請隨身攜帶塑膠袋或就近向詢問處索取，共同維持列車或車站清潔環境衛生。

5. 快速－全面提升充電座規格：

臺北捷運陸續將全線117個車站290組充電座，升級為快速充電接口，可支援Type-A及Type-C兩種規格；其中紅、藍線臺北車站，及藍線的國父紀念館站、南港站、板橋站即日起率先完成，其他車站預計於113年6月底前升級。

北捷表示，升級版後的充電座，供電功率最高可達60瓦，並具多樣輸出電壓規格，可供有快速充電功能的手持行動裝置產品使用，旅客可以自備充電線材或工具，選擇符合的產品規格插座。

6. 安全－可靠度與準點率名列前茅：

2023年，臺北捷運延誤五分鐘以上的事件，全年僅有6件，創歷年來最低；系統營運可靠度(MKBF)更達到1911.6萬車廂公里，創下通車27年以來最佳表現，持續提升安全、品質、服務為市民帶來安全、可靠、親切的運輸服務。