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盯選舉到喘不過氣 台大醫：是否就醫看「這」關鍵指標

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今天是2024年總統及立委選舉，下午各地陸續完成開票。記者侯永全／攝影
今天是2024年總統及立委選舉，下午各地陸續完成開票。記者侯永全／攝影

2024總統、立委大選，今天下午各地陸續完成開票，結果總是幾家歡樂幾家愁，有些民眾會因為關注開票，導致情緒緊繃，出現「胸悶」或「喘不過氣」等症狀，台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，如果只是單純胸悶或是喘不過氣，不需要太擔心，但如果會隨著「活動」加劇，則需要特別留心。

王宗道表示，不少民眾情緒緊張或是比較激動的時候，容易影響血壓及心跳，如果單純胸悶或是喘氣不用太擔心，但若是隨著活動、運動會變嚴重的話則要特別留意。

若是胸悶或是喘氣的症狀較為嚴重的時，可以量血壓及心跳判斷狀況。王宗道指出，血壓正常為140／90mmHg（毫米汞柱），若是到160／1100mmHg以上才需要特別注意；而心跳則是60至100bpm都屬於正常範圍。

王宗道提醒，如果出現臉部表情不對稱、手單邊舉不起來，或是口齒不清等可能要留意中風。他也說，心律不整患者或是以往有腦中風、腦出血、心臟裝支架或是有過心肌梗塞病史，以及血壓控制不良者需要特別，屬於高風險族群，也需要特別注意。

腦中風 情緒 台大醫院

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