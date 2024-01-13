明天各地多雲到晴好天氣 下周一兩波東北季風影響兩地

中央氣象署表示，明天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，東半部地區也逐漸轉乾，但晚間及清晨各地仍較涼，白天高溫則可達24至26度。下周接連兩波東北季風來襲，周一及周六陸續影響北部及東半部。

氣象署預報員葉致均指出，明天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，水氣轉乾，花東及恆春半島僅剩零星降雨；溫度方面，今晚到明晨仍較涼冷，西半部約12至14度、東半部約15至17度，竹苗地區可能有低溫特報10度以下，白天各地高溫約24至26度。

葉致均表示，下周一、周二東北季風增強影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，尤其宜蘭雨勢較大，其他地區為多雲到晴，但這波冷空氣不強，僅北台高溫略降至20度，其他地區約21至26度。

他表示，下周三至周五東北季風減弱，僅迎風面的東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下一波冷空氣在下周六，有鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，中南部雲量變多，但強度還要再觀察。

另外，他也說，今晚至明晨北部、明晚至後天清晨中南部有局部霧及低雲，提醒民眾留意。