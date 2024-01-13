選舉焦慮怎麼解？ 心理師：成敗壓力不在個人、適度放鬆
今天投票日，開票結果總是幾家歡樂幾家愁。台北市諮商心理師公會理事長、杏語心靈診所副院長藍挹丰表示，選舉期間確實有一些民眾因為「選舉焦慮」前來求助心理師；若是因為開票結果焦慮，應該適度減少資訊接觸頻率。
藍挹丰表示，有民眾在選舉期間，因為選舉焦慮前來求助，心理師會陪伴個案，讓他們有機會抒發情緒。有時候個案跟家人之間的政黨不一樣，更會增加焦慮。
她也說，家人跟朋友應該要給予適度空間跟尊重。若是有比較極端情緒反應或是比較激動的狀況，也會建議有更多醫療服務介入協助。
藍挹丰說，台灣社會經歷過多次選舉，國民對大選都有一定理解，投票結果雖然幾家歡樂幾家愁，但這也是民主投票的展現，而票數消長會牽動焦慮很正常，或許因為國際情勢，多少也增加對次選舉的關注。
「不管投票結果如何，都是民主社會的展現，民眾不要把成敗壓力放在自己身上，這是整個國家的結果。」藍挹丰指出，近期大氛圍都是選舉，今天晚上開票後結果即將出爐，民眾如果太焦慮，可以減少接觸資訊的頻率，例如電視不要一直看，應該要適度的休息調適跟轉移注意力。
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