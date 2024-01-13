今天投票日 西半部好天氣要注意空汙 東半部雲量稍多

今天平地最低溫出現在新竹峨嵋5.2度，感受上相當寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天清晨仍受到較明顯的輻射冷卻作用影響，極端低溫出現。今天晚上到明天清晨仍有較低氣溫出現的可能，要多留意。

白天氣溫很快地回升，方俊元表示，今天只有東半部雲量稍多，其餘各地將會是穩定晴時多雲的天氣。此外，偏東風環境下，西半部地區空氣汙染不易擴散，空氣汙染濃度較嚴重，呼吸道敏感族群出門時，留意身體健康。

方俊元表示，明天仍是相似的環境，氣溫也會緩慢回升，各地維持較穩定的天氣。明天清晨及夜間時，西半部地區容易出現低雲或起霧的狀況，並可能影響能見度。

他說，這樣穩定的天氣可以維持到下周一上午，到了中午開始，北部就會先有轉變。下一波東北季風將南下，並且挾帶較多的水氣，在基隆北海岸、大台北局部山區及東半部地區，將有陰天並伴有短暫雨。其餘各地也會受到一些影響，但整體較穩定，大致是多雲時晴的天氣。

氣溫方面，方俊元表示，因為冷空氣不強，只有北部及東半部氣溫會略有下降，中南部地區變化不大，將是日夜溫差大的型態。天氣較差的情況可能會持續到下周二晚間，隨著東北季風逐漸減弱、環境水氣漸減少，降雨區域也會轉移並逐漸停歇。

方俊元說，下周三至下周五，台灣附近將再次回到高壓回流偏東轉東南風環境，目前看來並無明顯天氣系統，環境水氣也較少，各地天氣將回到穩定晴到多雲。

氣溫方面，北部、東半部將逐漸回升，中南部日夜溫差將逐漸變小。方俊元說，預估到了下周六，又將再有另一波的東北季風增強南下。從目前預測看來，冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團的程度。然而，因為時間還較遠，實際的強度還是有變化性，要再多加關注天氣預報。