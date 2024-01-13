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返鄉投票！ 高鐵站上午現人潮 搭商務艙、分兩段搭乘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵新竹站一早也有不少搭車人流。圖／民眾提供
高鐵新竹站一早也有不少搭車人流。圖／民眾提供

今天為總統及立委大選投票日，西半部晴到多雲好天氣，花東及恆春半島有明顯雨勢，但各地白天都會逐漸回溫。台鐵、高鐵不少車站上午仍有返鄉投票人潮，有民眾表示，來不及搶到昨晚車票，今天一早搭乘高鐵商務艙返家；也有民眾擔心擠不上自由座買了兩段票，昨天先從台北搭到新竹，今再搭至台南。

昨天傍晚起，台鐵台北車站、高鐵台北、桃園及新竹站都陸續出現返鄉人潮，今天上午雙鐵車站也有不少人流。一名從高雄北漂至新竹工作的27歲陳姓民眾表示，這次選擇較多元，希望返鄉盡公民義務，但他未在高鐵開賣第一時間搶票，只能買到今天上午的商務艙車票。

一名要從台北回台南投票的32歲黃姓民眾指出，因為買不到高鐵全段車票，又擔心擠不上自由座，昨天就先從台北搭至新竹住一晚，今早再搭回台南投票。另名從桃園搭往雲林的30歲廖姓民眾則說，這是第3次返鄉投票，他是高鐵開賣隔天才訂票，投票日高鐵站人潮確實有比平常周末還多。

台鐵公司統計，截至昨天傍晚，全線對號列車已售出34萬張車票，整體平均售票率約5成4，預估最高日均運量將達75萬8千人，超越前2次大選數量。根據台鐵訂票網站顯示，今天下午3點前，台北開往台中、彰化、雲林、高雄、台南及東部等大站均只剩零星車票。

台灣高鐵公司截至昨天傍晚統計，選舉疏運期間共有約44萬8千人次完成訂票，已超過往年大選。根據高鐵公司網站顯示，今天南下列車截至下午3點皆為熱銷車次；北上截至中午12點也熱銷。

高鐵桃園站一早出現不少返鄉人潮。圖／民眾提供
高鐵桃園站一早出現不少返鄉人潮。圖／民眾提供

高鐵 投票 新竹

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