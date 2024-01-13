快訊

超商年菜大戰 回饋、折扣連發 消費者可省上千元

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

跆拳道／羅嘉翎喜獲巴黎奧運門票 先安心養傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機醞釀投票日上國道 高公局籲理性訴求、最高可罰6千

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專版主「通勤者之歌」要求制定開放國道行駛大型重機進度表，不滿被交通部駁回，他在臉書邀請其他車友在今天大選投票日騎重機上國道表達訴求。聯合報系資料照
大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專版主「通勤者之歌」要求制定開放國道行駛大型重機進度表，不滿被交通部駁回，他在臉書邀請其他車友在今天大選投票日騎重機上國道表達訴求。聯合報系資料照

大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專版主「通勤者之歌」要求制定開放國道行駛大型重機進度表，不滿被交通部駁回，他在臉書邀請其他車友在今天大選投票日騎重機上國道表達訴求。對此，高速公路局說，違者可開罰3000至6000元罰鍰，呼籲重機團體理性進行訴求，避免導致社會負面觀感。

「通勤者之歌」去年11月於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，要求高公局半年內提出高速公路開放行駛大型重機進度表，包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度等。

交通部近日表示，鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策認同，營造適宜推動開放條件，方能制定高速公路開放行駛大型重機進度表，此案暫不採納。

對此，「通勤者之歌」11日在臉書發文，指交通部不只連進度表都不給，還說重機騎士自己要約束營造禮讓守法的形象，邀請民眾投票日當天騎機車上國道，「使用國家服務層級最高且最安全的道路行使公民權」。

高公局表示，今天適逢投票日國道全線交通量約100至110百萬車公里，只比一般假日多一點點，公路警察因應大選也對交通疏導有所因應，若大型重機違反規定進入國道，可開罰3000至6000元罰鍰，呼籲重機團體理性進行訴求，抗議手段若影響他人，可能反而導致社會負面觀感。

「通勤者之歌」在臉書發起活動，邀其他車友今天投票日騎機車上國道表達不滿。圖／取自「通勤者之歌」臉書
「通勤者之歌」在臉書發起活動，邀其他車友今天投票日騎機車上國道表達不滿。圖／取自「通勤者之歌」臉書

重機 高速公路 國道

延伸閱讀

新竹縣今晨5.5度 投票日好天氣 1張圖看懂近期天氣變化

新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

8縣市低溫特報恐10℃以下！投票日天氣穩定 僅東半部留意降雨

清晨低溫10度！明投票日西半部晴到多雲好天氣 東半部出門記得帶傘

相關新聞

重機醞釀投票日上國道 高公局籲理性訴求、最高可罰6千

大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專版主「通勤者之歌」要求制定開放國道行駛大型重機進度表，不滿被交通部駁回，他在臉書...

擴散條件差 中南部、金馬空氣品質不佳

環境部提醒金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、仁武地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動...

2023全球氣溫「顯著差距」破紀錄 鄭明典曝關鍵原因

2023年全球平均氣溫破紀錄！前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，2023年全球平均氣溫，以顯著的差距創了新高紀錄。

超重要！投票之後做什麼呢？醫師提醒快做這件事

今天是投開票日，很多人一早就去投票，接下來就是要等傍晚後的開票結果，醫師提醒，投完票後先量血壓，該吃的降血壓也趕緊吃，根...

新竹縣今晨5.5度 投票日好天氣 1張圖看懂近期天氣變化

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫是新竹縣峨眉測站上午6時的5.3度，其次低溫是新竹縣國三N085K測站5.5度...

返鄉投票！ 高鐵站上午現人潮 搭商務艙、分兩段搭乘

今天為總統及立委大選投票日，西半部晴到多雲好天氣，花東及恆春半島有明顯雨勢，但各地白天都會逐漸回溫。台鐵、高鐵不少車站上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。