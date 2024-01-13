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重機醞釀投票日上國道 高公局籲理性訴求、最高可罰6千
大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專版主「通勤者之歌」要求制定開放國道行駛大型重機進度表，不滿被交通部駁回，他在臉書邀請其他車友在今天大選投票日騎重機上國道表達訴求。對此，高速公路局說，違者可開罰3000至6000元罰鍰，呼籲重機團體理性進行訴求，避免導致社會負面觀感。
「通勤者之歌」去年11月於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，要求高公局半年內提出高速公路開放行駛大型重機進度表，包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度等。
交通部近日表示，鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策認同，營造適宜推動開放條件，方能制定高速公路開放行駛大型重機進度表，此案暫不採納。
對此，「通勤者之歌」11日在臉書發文，指交通部不只連進度表都不給，還說重機騎士自己要約束營造禮讓守法的形象，邀請民眾投票日當天騎機車上國道，「使用國家服務層級最高且最安全的道路行使公民權」。
高公局表示，今天適逢投票日國道全線交通量約100至110百萬車公里，只比一般假日多一點點，公路警察因應大選也對交通疏導有所因應，若大型重機違反規定進入國道，可開罰3000至6000元罰鍰，呼籲重機團體理性進行訴求，抗議手段若影響他人，可能反而導致社會負面觀感。
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