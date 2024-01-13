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超重要！投票之後做什麼呢？醫師提醒快做這件事

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
今天總統與立委選舉投票，一早就有許多民眾出門投票。記者潘俊宏／攝影
今天總統與立委選舉投票，一早就有許多民眾出門投票。記者潘俊宏／攝影

今天是投開票日，很多人一早就去投票，接下來就是要等傍晚後的開票結果，醫師提醒，投完票後先量血壓，該吃的降血壓也趕緊吃，根據美國哈佛大學的研究，在2016年美國總統大選後的兩天內，心血管疾病的發作機率增加了1.6倍，提醒民眾「不管支持的人選是否當選，日子還是要好好過。」

心臟內科專科醫師劉中平今表示，選前的緊張以及參加造勢活動引發的情緒激動，還有長期吶喊的脫水疲勞，都可能讓心臟受損，以及血管產生栓塞；更別提太過興奮而忘記吃藥引發的風險。

劉中平表示，根據美國哈佛大學的研究，在2016年美國總統大選後的兩天內，心血管疾病的發作機率增加了1.6倍，無獨有偶，發表在醫學期刊JAMA的研究也顯示，在2000年美國總統大選後的五天內，心肌梗塞的爆發增加了42%。

劉中平建議，民眾在投票之後，一定要趕快量血壓，注意一下自己是不是有些藥物忘記服用了？今天晚上的開票結果，也別太認真，不管支持的人選是否當選，明天日子還是要好好過，還是要保持身體健康，平安就是福。

台灣心肌梗塞學會理事長、高雄榮總重症醫學部主任黃偉春醫師表示，心肌梗塞有三大警訊，包括胸痛、喘氣及冒冷汗，這種胸痛就像被石頭壓著胸口，有可能轉移到下巴、或者是手臂，而一旦出現胸痛、喘氣及冒冷汗任何一個症狀，就應盡速撥打119送醫。

美國 哈佛大學 醫師

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