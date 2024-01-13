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新竹縣今晨5.5度 投票日好天氣 1張圖看懂近期天氣變化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天白天明顯回溫，日夜溫差相當大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今天白天明顯回溫，日夜溫差相當大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫新竹縣峨眉測站上午6時的5.3度，其次低溫是新竹縣國三N085K測站5.5度，新竹縣寶山測站也只有5.7度。前3名低溫都在新竹縣，全國前10名低溫都在7.0度以下。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今明兩天冷空氣減弱、水氣仍少，預估各地天氣仍大致穩定且都有陽光露臉，只有東部地區可能偶爾會有些零星短暫雨。

氣溫部分，天氣風險公司說，早晚依然偏冷，尤其今天清晨還是會有明顯的輻射冷卻作用發生，中北部內陸郊區再有局部10度或以下的極端低溫發生，白天又會明顯回溫，日夜溫差相當大。

空氣品質部分，除了氣溫以外，中南部地區也要留意因為處在環境背風側、擴散條件不佳，空氣汙染物濃度偏高，有達敏感族群不健康等級機會。

下周一有一波東北季風就會南下，天氣風險公司說，預估中午左右抵達，上半天各地天氣仍穩定，下半天北部、東半部地區陸續都會轉為局部陰雨天氣，白天高溫也有下滑趨勢，但早晚低溫沒有明顯變化。至於中南部地區不受影響，可維持晴到多雲天氣，依然有著相當大的日夜溫差。

低溫 新竹

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