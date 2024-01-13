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月長期天氣展望 氣象署指這期間有另一波冷空氣來襲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來第2周（下周六至26日）北方冷高壓增強、有南下趨勢，各地氣溫下降，北部及東半部降雨機率略增加。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來第2周（下周六至26日）北方冷高壓增強、有南下趨勢，各地氣溫下降，北部及東半部降雨機率略增加。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至下周五）台灣大致為多雲到晴的穩定天氣，氣溫逐漸回升，期中東北季風增強，迎風面的北部及東半部天氣較涼，有局部短暫雨。未來第2周（下周六至26日）北方冷高壓增強、有南下趨勢，各地氣溫下降，北部及東半部降雨機率略增加。

氣象署說，第1周期中前，離島及中南部清晨易有局部霧發生，隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，南部及東部以「接近」氣候正常值的機率最大，北部及中部以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署

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