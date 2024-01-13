健康你我他／管好嘴、邁開腿 祈願控糖成功

送走2023、迎來2024，我的健康祈願是血糖控制能達標、糖化血色素7以下。自從確診為糖友，醫師總是耳提面命的提醒，「糖化血色素一定要控制在7以下」，但卻經常起伏不定，無法穩定。面對這難纏的病敵真是惱人。

糖尿病平日沒有任何病態徵候，但長期下來，我卻面臨血管、眼睛、腎臟、神經、足部等5大病變的威脅，讓人不得不正視後果，嚴肅對待。

為能與糖尿病和平共存，遠離併發症的侵襲，因應之道就是藥物治療、飲食控制、規律運動、定期監測。檢討這些年控糖效果不彰的原因，真讓人見笑，就是貪吃了。在飲食控制下，往往初見成效後，即自我獎勵隨興吃食，結果糖化血色素的定期檢驗，時有起伏無法達標。

新年伊始，自我策勵，將堅持控糖飲食5大原則：定時定量、均衡攝食、增加纖維攝取、避免過多油脂、少吃甜食及太鹹。事貴有恆，相信只要持之以恆，今年祈願定能實現。

糖尿病的控制，是一場漫長而艱辛的挑戰，需要強大的心理素質。所謂「喜樂的心乃是良藥。」糖友們，就讓我們以平和的心，管好嘴、邁開腿，迎難而上。