聽新聞
test
0:00 / 0:00

分數太接近 醫院評鑑公布又再延

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部次長王必勝指出，關於醫院評鑑一事，下周會找醫策會核心委員討論。圖／本報系資料照片
衛福部次長王必勝指出，關於醫院評鑑一事，下周會找醫策會核心委員討論。圖／本報系資料照片

首次相隔七年才完成的醫院評鑑，成績遲遲未塵埃落定，衛福部次長王必勝原說明，成績預計去年十二月中公布，後又宣布延到今年一月中旬，昨則說，此次醫學中心評鑑結果，分數接近，恐有「鑑別度不足」的問題，下周將找醫策會的核心委員再次開會討論。他強調，評鑑不會再重評，不過成績最快一月中下旬才會公布。

醫院評鑑成績外流引發，傳出「台北慈濟上、萬芳下」，造就醫院評鑑史上首次「降級」結果，王必勝當時強調，成績未決定，最終結果將於十二月中公布，不過近期又以「行政作業延遲」及「地區醫院與區域醫院才剛完成」等說法，將成績公布延至一月中旬。

王必勝昨表示，醫院評鑑成績恐怕最近無法公布，因醫學中心成績接近，擔憂會出現「鑑別度不足」的問題，下周將找醫策會核心委員討論，但開會日期尚未決定，若有進一步消息會再和外界說明。他強調，絕對不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠表示，評鑑制度規則明確，政府應按照實際評鑑結果公布，就算分數只差○點一分也沒有必要閃躲。如果延遲公布成績，或是訂定其他規則，難免外界會有不當聯想，應該秉持公開透明，呼籲政府不該讓評鑑成績涉及派系鬥爭，回歸醫療本質。

王必勝 醫學

延伸閱讀

被視為「史上最煎熬」…醫院評鑑難產？王必勝：擬下周再討論

民團籲揭秘高端疫苗合約、路人聲援 關鍵落在高端董事會

民眾黨質疑高端原液生產偷跑未卜先知 王必勝：跳針式抹黑

選情激烈攻防！王必勝臉書喊「這群人好髒」 PTT鄉民：內鬥成這樣？

相關新聞

Novavax XBB疫苗出包 16.5萬劑待與原廠換貨

Novavax XBB疫苗一月九日開打，開打才滿三日，基層醫師群組就傳出「疫苗供貨不及」，恐得暫緩隨到隨打。衛福部疾管署...

國際太空站「凌月」奇觀 明晚登場

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館昨指出，在高雄、台南、南投、花蓮...

中部鬧血荒 O型血量剩3.7天

春節前夕醫療用血大增，台中捐血中心統計到昨天上午，中部血庫平均用血量剩5.3天，低於7天安全庫存，其中O型血剩3.7天急...

菸賣給青少年 南投4成店家違規

青少年吸菸比率逐年上升，南投縣衛生局近期喬裝為青少年，前往全縣13鄉鎮市、60家菸品販賣場所買菸，當場發現有26家違規販...

分數太接近 醫院評鑑公布又再延

首次相隔七年才完成的醫院評鑑，成績遲遲未塵埃落定，衛福部次長王必勝原說明，成績預計去年十二月中公布，後又宣布延到今年一月...

院長講堂／仁慈醫院院長張達人 靈性安寧照顧 助病患坦然面對死亡

新竹縣湖口鄉人口8萬2千人，是全國第二大鄉，天主教仁慈醫院是當地唯一醫院，主要服務亞急性患者和臨終長者。仁慈醫院院長張達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。