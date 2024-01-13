分數太接近 醫院評鑑公布又再延

首次相隔七年才完成的醫院評鑑，成績遲遲未塵埃落定，衛福部次長王必勝原說明，成績預計去年十二月中公布，後又宣布延到今年一月中旬，昨則說，此次醫學中心評鑑結果，分數接近，恐有「鑑別度不足」的問題，下周將找醫策會的核心委員再次開會討論。他強調，評鑑不會再重評，不過成績最快一月中下旬才會公布。

醫院評鑑成績外流引發，傳出「台北慈濟上、萬芳下」，造就醫院評鑑史上首次「降級」結果，王必勝當時強調，成績未決定，最終結果將於十二月中公布，不過近期又以「行政作業延遲」及「地區醫院與區域醫院才剛完成」等說法，將成績公布延至一月中旬。

王必勝昨表示，醫院評鑑成績恐怕最近無法公布，因醫學中心成績接近，擔憂會出現「鑑別度不足」的問題，下周將找醫策會核心委員討論，但開會日期尚未決定，若有進一步消息會再和外界說明。他強調，絕對不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠表示，評鑑制度規則明確，政府應按照實際評鑑結果公布，就算分數只差○點一分也沒有必要閃躲。如果延遲公布成績，或是訂定其他規則，難免外界會有不當聯想，應該秉持公開透明，呼籲政府不該讓評鑑成績涉及派系鬥爭，回歸醫療本質。