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菸賣給青少年 南投4成店家違規

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導

青少年吸菸比率逐年上升，南投衛生局近期喬裝為青少年，前往全縣13鄉鎮市、60家菸品販賣場所買菸，當場發現有26家違規販售菸品給未成年人，不合格率達43%，其中以檳榔攤及一般商店，違規比率達5成。衛生局表示，將輔導改善；去年查獲1件、前年查獲2件，各開罰1萬，若累犯最高可開罰25萬元。

我國菸害防制法規定，禁止供應菸品給未滿20歲者，亦不得強迫或引誘孕婦、未成年人吸菸。不過，青少年吸菸比率逐年提高，南投縣衛生局稽查人員喬裝成青少年，測試全縣60家菸品販賣場所，包含連鎖便利超商、超市、一般商店與檳榔攤等販賣菸品場所，發現有26家違規販售菸品。

衛生局長陳南松說，販賣菸品的商家針對穿著學生制服、疑似未滿20歲的消費者，應查核身分證件，若不出示證件，應拒絕販售菸品，抽查店家43%違反規定，將勸導改善，若再犯將開罰。

違規販售菸品的張姓老闆說，來買菸的民眾，多數外表看起來像是成年人，不然就是戴著口罩不容易辨識，結帳時太忙而忘記詢問購菸者的實際年齡，有時客人對於詢問年齡或證件會不耐煩，未來為避免挨罰，將請顧客提供政見確認。

南投縣衛生局表示，將加強宣導，販售菸品的商家應請疑似青少年購菸者出示證件；2022年查獲2家檳榔攤違規販售菸品，2023年查獲1家雜貨店違規，都各開罰1萬元，若累犯將加重開罰，最高可罰25萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 南投

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