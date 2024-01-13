中部鬧血荒 O型血量剩3.7天

春節前夕醫療用血大增，台中捐血中心統計到昨天上午，中部血庫平均用血量剩5.3天，低於7天安全庫存，其中O型血剩3.7天急缺，AB型5.8天也偏低，呼籲民眾捐血。

台中捐血中心說，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院1800袋，年節前後常發生血源短絀，農曆年前1個月為為全國捐血月，今年春節連假長達7天，加上目前血庫拉警報，得提早預備熱血，以因應假日需求。

台中捐血中心統計，中部血庫平均用血量剩5.3天，低於7天安全庫存，A型血7.3天正常，B型血6.0天偏低，O型血3.7天急缺，AB型血5.8天偏低，呼籲各血型、身體健康民眾，攜帶身分證、戴口罩，挽袖捐出熱血。

台中捐血中心昨與烏日林新醫院，舉辦挽袖捐血活動。烏日林新醫院院長林明輝說，昨天是7周年院慶，連續3年舉辦挽袖捐血活動，當初因疫情血液募集困難，院內拋磚引玉辦捐血，醫護、員工與鄉親熱烈響應，捐血對健康好處多，可促進新陳代謝，更能幫助急需醫療用血的人。

台中捐血中心說明，民眾想貢獻熱血，中彰投雲4縣市有13處固定捐血點；另有各類捐血活動，呼籲熱血民眾響應，詳情可上「台中捐血中心」官網查詢。