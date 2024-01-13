國際太空站「凌月」奇觀 明晚登場

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館昨指出，在高雄、台南、南投、花蓮等地，可看到少見的國際太空站掠過眉月的美景，也有機會看到更罕見的國際太空站凌越土星奇景。

天文館表示，國際太空站長達109公尺，是目前軌道上最大、最亮的人造物體，在特定時間與角度下，像鏡子一樣將陽光反射至特定區域，在天空中形成異常明亮的白色光點，以穩定的亮度與速度畫過天際，與閃爍紅、綠色航行燈的飛機有別，不難分辨。

天文館說，地面觀察者依所在位置不同，所見時間、方位與亮度也略有差異。北部地區14日下午5點56分，國際太空站將出現在西南方天空，5分鐘後達到最高點，約晚間6點3分進入地球陰影消失，南部地區則稍早約半分鐘；全台皆可見，亮度達-3.7等，與金星不相上下，在城市中用肉眼也能輕易看見。

天文館指出，國際太空站的體積大小有限，所以每次凌日或凌月發生，在地球只有很窄區域能見到，這次主要可見地區所經縣市為高雄、台南、南投、花蓮等地。