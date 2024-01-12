「健康有尊嚴 長壽做菩薩」 花蓮慈院啟動健康長壽中心​

台灣將於2025年邁入超高齡社會，大家的平均餘命至2021年已達80歲，但「不健康餘命」卻長達8年。花蓮慈濟醫院去年底成立「健康長壽中心」，以「健康日常，長壽如常」為目標，花蓮慈院副院長羅慶徽表示，證嚴上人重視高齡照護，因為「健康有尊嚴，長壽做菩薩」，將透過研究與分析，結合AI科技，使民眾不只長壽，更要健康。

花蓮慈院健康長壽中心今天上午舉行啟動儀式，特別邀請國內在高齡醫學領域深耕已久、連續三年位列世界前百分之二科學家中全國臨床醫學第一的北市關渡醫院院長陳亮恭，分享廿年前台北榮民總醫院成立高齡醫學中心開始，到與陽明交通大學以及國家衛生研究院組成「高齡健康整合研究中心」的歷程。

陳亮恭指出，相比起高齡政策和相關因應措施的推動速度，台灣人口老化的速度實在太快，近廿多年專家學者努力進行研究和分析，期望解決全球普遍的人口老化現象及衍伸的問題，但當策略落地時，數據已發生巨大改變；因此，高齡醫學以及長期照護的投入與發展必須加快腳步。

陽明交大「高齡健康整合研究中心」於2015年成立，陳亮恭分享如何擴大並整合跨領域研究團隊，持續更新研究數據的收集和分析平台的運算技術，並落實社區實踐，也積極與國際學者合作，至各地高齡醫學領域的重要機構觀摩與學習。他表示，研究是創新服務的基礎，但絕對不只是一篇篇的論文， 而是要成為民眾看得到、用得到的作為，紮紮實實的改變社會，讓全民共享。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，長壽如果不健康，就沒有意義。要提升全民對健康長壽的關注和重要意識，需要醫院和公衛相互配合、相輔相成，在老化前就開始預防；當民眾因高齡逐漸邁向不健康，更需要專業醫療團隊提供針對性的治療計畫，再加上便利長者的措施，使病人好轉甚至回到原本的生活品質。

慈濟基金會副總林碧玉強調身心靈健康的重要，指出身心交互影響的強大力量，不僅以可量測的生理數據做為健康指標，更要關注長者的心理健康。花蓮慈院院長林欣榮表示，花蓮慈院過去在長照領域長期投入資源，關注長者的健康，期望健康長壽中心能夠造福更多人，成為花東民眾打造健康長壽生活的重要助力。

羅慶徽表示，五年前證嚴上人與他談話時，就指示發展高齡照護，因為「健康有尊嚴，長壽做菩薩」，所謂菩薩是指能持續奉獻社會的志工，希望社會中的長者能健康而有尊嚴，更能善用老後時光持續奉獻社會，這也是「健康長壽中心」的重要目標。