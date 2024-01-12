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清晨低溫10度！明投票日西半部晴到多雲好天氣 東半部出門記得帶傘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天西半部各地晴到多雲，白天高溫回升明顯。本報資料照片
明天西半部各地晴到多雲，白天高溫回升明顯。本報資料照片

明天就是總統及立委大選投票日，中央氣象署表示，明天西半部各地晴到多雲，花東及恆春半島雨勢較明顯，清晨中部以北、東北部較冷，白天高溫回升明顯，北部、東半部約有20至23度。下周一、周二一波東北季風增強，北部、東半部則再迎來局部短暫雨。

氣象署預報員葉致均指出，明天跟今天天氣差不多，西半部為晴到多雲，東半部的花東及恆春半島雨勢較明顯；周日水氣再減少，東半部僅零星雨。

溫度方面，他表示，今晚到明天清晨較冷，中部以北、東北部約10至14度，其他地區15至17度，白天高溫回升明顯，北部、東半部約有20至23度，中南部約24至26度，西半部日夜溫差大。

葉致均表示，下周一、周二東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，宜蘭雨勢會較為明顯，其他地區為多雲到晴，北台灣高溫略降為19、20度，中南部地區平均仍有24至26度，花東地區約21、22度。下周三至周五，東北季風影響減弱，僅迎風面有降雨，各地天氣穩定。下周六預計還會有一波較強冷空氣。

另外，他也說，明天清晨馬祖，周日及周一中南部清晨有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

東北季風 低溫 氣象署

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