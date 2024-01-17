收納起手式 吸塵清潔新科技幫你找回斷捨離好生活

年前斷捨離，清潔與收納缺一不可。 攝影／吳致碩

再過1個月就是農曆新年了，年前大掃除計劃做好了沒？想要清爽乾淨迎接新年，清潔與收納是斷捨離生活中的兩大必要元素，缺一不可！超認真收納節目特別請來收納達人安居老師，不僅為我們示範各種收納技巧，也分析收納背後的心理動機，當我們開始想要收納時，往往是因為自己覺得物品多導致經常找不到東西，頻率高就會影響自己的心情，容易覺得生活變得卡卡的、不夠順利，進一步造成心理負擔，最終變成生活品質下滑。而清潔也是一樣的概念，平時如果沒有做好清潔就跟缺少收納一樣，容易影響心情並進一步降低生活品質。

收納後立刻進行清潔，讓家中空間立刻變得神清氣爽。 攝影／吳致碩

想要有效率恢復家中整齊清潔，安居老師分享，「收納後就是最適合清潔的時機！」因為收納過程中將物品下架、分類與重新上架後，會有較多灰塵揚起，隨著收納結束，灰塵也逐漸落地，這時候搭配例如吸塵器等清潔工具，就可以徹底解決環境灰塵，如此一來不只收納整齊看起來神清氣爽，乾淨的空間也會幫收納再加分，從心裡實際感受到生活品質上升的成就感。

LG A9TS獨特的「蒸氣雙旋濕拖吸頭」可邊吸邊拖，去除地面頑垢髒汙。 攝影／吳致碩

LG CordZero A9 TS蒸氣系列All-in-One濕拖無線吸塵器隨附5款超實用吸頭，徹底破除收納與清潔常面對的死角問題。強大的蒸氣雙旋濕拖吸頭，以高溫蒸氣濕拖去除難纏頑垢，減少清潔劑使用，讓乾吸、濕拖一次完成；升級款LED輕薄地板吸頭，不僅增加20%寬度、減少近15%高度，吸頭前方還加入LED燈，讓灰塵無所遁形，打掃陰暗角落更為方便。

2合1毛刷吸頭輕鬆清潔紗窗網面、書架、置物櫃等平常容易忽略的細節。 攝影／吳致碩

而毛髮專用吸頭，可輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛、頭髮與過敏原，特殊的膠條設計還能避免毛髮糾纏，也非常容易拆洗清潔。2合1毛刷吸頭清潔紗窗網面、濾網、鍵盤、書架、置物櫃等不規則面的清掃。隙縫吸頭則可以幫助你輕鬆清潔平常難以深入的隙縫及狹角處，全面解決居家打掃不同空間各種點線面需求。

機身內3道濾網皆可快速拆卸並水洗，減少細菌與異味滋生。 攝影／吳致碩

機身上的集塵壓縮鈕可刮除氣旋上纏繞的毛髮並壓扁蓬鬆的寵物毛與灰塵，秒增加2.4倍集塵空間。機身內的3道微塵濾網、HEPA排氣濾網、水洗氣旋濾網，皆可快速拆卸並水洗，減少耗材，也減少細菌與異味滋生。

UVC紫外線殺菌功能一鍵啟動，輕鬆減少集塵袋內的細菌孳生。 攝影／吳致碩

智慧集塵收納充電座可隱形收納所有配件吸頭、替備用電池充電。 攝影／吳致碩

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器最大優勢還有搭配的「智慧集塵收納充電座」，自備聰明收納功能，平時可隱形收納所有配件吸頭、替備用電池充電，讓吸塵器連同充電座整體看起來更加一體，外型簡潔俐落，不僅視覺上整齊，居住上更加舒適愜意，從收納的實用性來說，更可以讓多種吸頭一次完整收攏，再也不因為另外擺放而散落各處，甚至造成丟失的困擾。同時，使用後將吸塵器掛回充電座，集塵盒內的毛髮與灰塵就能被自動清空，更內建3重過濾系統，集塵同時快速濾除細微灰塵，減少灰塵飄散造成清潔的麻煩，或是吸入身體的風險，不弄髒手也避免二次污染；獨特的UVC紫外線殺菌功能，輕鬆去除集塵袋內灰塵表面的常見菌種，有效減少金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、有害微生物等孳生，為家人健康多一道防護，不必再把自己搞得灰頭土臉，優雅完成年前大掃除，輕鬆找回斷捨離好生活。

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