快訊

雙鐵傍晚將湧返鄉潮 台鐵日均運量較上次大選增15萬人

遭爆離婚「淨身出戶」 周慧敏現蹤台灣全說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙鐵傍晚將湧返鄉潮 台鐵日均運量較上次大選增15萬人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵台北車站今天傍晚陸續出現返鄉搭車人潮。記者周湘芸／攝影
台鐵台北車站今天傍晚陸續出現返鄉搭車人潮。記者周湘芸／攝影

明天就是總統及立委大選投票日，不少車站預計傍晚陸續湧現返鄉人潮，台鐵公司表示，今年投票日前一天較往年大選約多出2萬人次訂票，預估疏運期最高日均運量將達75萬8千人，分別超過2020年總統選舉的71.7萬人及2022年九合一選舉的60萬人。

台鐵公司表示，今天下午1點30分啟動「2024年總統及立委選舉疏運」，由董事長杜微主持，會中確認各項行車運轉及車輛人員整備情形、工地管理、保安、及預備編組準備情形，今天至1月15日的選舉疏運期投入新車及運能，全線加開各級列車總計83列次。

台鐵公司統計，截至下午1點30分，全線對號列車已售出31萬6千張車票，整體平均售票率約5成3，預估最高日均運量將達75萬8千人，超過2020年總統選舉的71萬7939人及2022年九合一選舉的60萬600人。

根據台鐵訂票網站顯示，今天傍晚5點至深夜11點59分，台北開往台中、彰化、雲林、高雄、台南及台東等大站車票均已售罄，開往花蓮也僅剩零星車票。

台灣高鐵公司也說，截至今天下午4點30分，1月12日至1月15日選舉疏運期間，共有約44萬8千人次完成訂票，已超過往年大選人次。根據高鐵公司網站顯示，今天下午至晚間南下、北上列車均為熱銷車次。

台鐵 2024選舉

延伸閱讀

自認是美中最值得信任人選 柯文哲：兩岸交流內容比名稱重要

總統大選少了3票 王瞳和他們飛越南參加亞洲電視大獎

影／防地下賭盤影響總統大選 新北警三重區破門查獲簽賭站

大選前夕外資、投信站買！台股下跌32點 三大法人賣超6億元

相關新聞

Novavax疫苗醫界傳供貨不及！33萬劑抵台發現溫度異常 食藥署曝原因

衛福部疾管署引進Novavax XBB疫苗，並於1月10日開打，不過今天基層醫師群組傳出，Novavax疫苗供貨不及。衛...

雙鐵傍晚將湧返鄉潮 台鐵日均運量較上次大選增15萬人

明天就是總統及立委大選投票日，不少車站預計傍晚陸續湧現返鄉人潮，台鐵公司表示，今年投票日前一天較往年大選約多出2萬人次訂...

國際太空站「凌月」奇觀周日登場 這處幸運兒更可見「凌越土星」

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館今指出，特別的是，在高雄至花蓮間...

XBB新冠疫苗接種人次破百萬 昨天接種數創單日新高

近期新冠疫情升溫，連帶提升新冠疫苗打氣。疾管署發言人羅一鈞指出，自從去年XBB新冠疫苗開打後，累積接種人次已經突破百萬；...

33萬劑Novavax疫苗去年抵台「溫度異常」 專家：恐影響疫苗效力

Novavax XBB疫苗本月10日開打，不過今天基層醫師群組傳出，Novavax疫苗供貨不及。據了解，主因與疫苗溫度異...

周日傍晚全台可見ISS飛越天空！這裡有機會目睹奇觀「國際太空站凌月」

1月14日（周日）傍晚18時左右，國際太空站(ISS)將自西南往東北方飛越天空，全台皆可見，且其亮度與金星不相上下，達-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。