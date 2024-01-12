雙鐵傍晚將湧返鄉潮 台鐵日均運量較上次大選增15萬人

明天就是總統及立委大選投票日，不少車站預計傍晚陸續湧現返鄉人潮，台鐵公司表示，今年投票日前一天較往年大選約多出2萬人次訂票，預估疏運期最高日均運量將達75萬8千人，分別超過2020年總統選舉的71.7萬人及2022年九合一選舉的60萬人。

台鐵公司表示，今天下午1點30分啟動「2024年總統及立委選舉疏運」，由董事長杜微主持，會中確認各項行車運轉及車輛人員整備情形、工地管理、保安、及預備編組準備情形，今天至1月15日的選舉疏運期投入新車及運能，全線加開各級列車總計83列次。

台鐵公司統計，截至下午1點30分，全線對號列車已售出31萬6千張車票，整體平均售票率約5成3，預估最高日均運量將達75萬8千人，超過2020年總統選舉的71萬7939人及2022年九合一選舉的60萬600人。

根據台鐵訂票網站顯示，今天傍晚5點至深夜11點59分，台北開往台中、彰化、雲林、高雄、台南及台東等大站車票均已售罄，開往花蓮也僅剩零星車票。

台灣高鐵公司也說，截至今天下午4點30分，1月12日至1月15日選舉疏運期間，共有約44萬8千人次完成訂票，已超過往年大選人次。根據高鐵公司網站顯示，今天下午至晚間南下、北上列車均為熱銷車次。