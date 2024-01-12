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Novavax XBB疫苗溫度紀錄異常 16萬劑抵台待換貨

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
Novavax疫苗。本報資料照片
Novavax疫苗。本報資料照片

網傳「Novavax XBB.1.5疫苗，第二批疫苗尚待食藥署封緘檢驗，預計最快1月底放行及配送。因應Novavax XBB疫苗供貨不及，請各院所先以民眾已預約名單進行接種，暫不開放隨到隨打，待疫苗供貨穩定後再恢復。」疾管署副署長羅一鈞表示，去年底到貨的46萬劑中約有16萬劑因為溫度記錄異常，仍待Novavax換貨，預計1月底可抵台。

去年12月30日Novavax XBB疫苗46.28萬劑抵台，效期到2024年8月底，並且已經在今年1月9日開打。開打首日已有4656接種、10日為7228人，累積破萬人。北榮、台大等醫院預約登記踴躍，幾乎到下周都約滿。

羅一鈞說明，Novavax XBB疫苗一共46.28萬劑抵台，目前已經放行開打的第一批約13萬劑，仍有16萬劑仍在食藥署驗收中，預計本周會再放行。另外，約有16萬劑因為溫度記錄異常，因此仍需要Novavax換貨，換貨疫苗預計1月底可抵台驗收。

近期新冠疫情寫下5個月以來新高，疾管署預估疫情最高峰，將和類流感疫情重疊，發生在今年春節前一周，時間為1月28日至2月3日。

疫苗 疫情 食藥署

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