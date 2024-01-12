台大醫護投不了票 工會控：院方未協調、中選會冷處理

明天就是總統大選投票日，雇主依法必須讓民眾返家投票。台大醫院企業工會及台灣公務革新力量聯盟今發出共同聲明指出，台大醫院並未進行醫院同仁投票意願及戶籍地進行調查，導致班表混亂，部分人員投不了票，公職身份醫護甚至必須自假投票，且與中選會反應卻遭冷處理，呼籲未來應將不在籍投票、延長投票時間納入考慮。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，基層醫護曾為國人挺過疫情期間最艱困的戰線前沿，卻在疼票當日被迫噤聲，院方大可在中選會公布選舉日期後的一年期間，進行全院普查，卻未落實，12月份院內發布投票當日的出勤規定後，單位主管也沒有主動彙整上述資訊以預排人力，導致院內醫護必須臨時協調，造成班表混亂，部分同仁被迫犧牲投票權利。

台大醫院部分醫護有公務人員身份，邱宇弘說，因依據現行法令及函釋規定，輪班公務員若於投票當日出勤，不僅無法領取加班費、補休或任何其他補償，以台大醫院現行規定而言，公職醫護需額外耗費原有休假時數，完成「請假」程序才能前往投票，「無疑是變相阻撓投票權的行使，為國盡心盡力的公務人員，竟在選舉權的保障上淪為次等公民。」

至於實際影響人數，邱宇弘說，這必須考量同仁投票意願，確認無法投票是否受到班表協調影響等，較難估計，強調應由院方出面主導，才能保障醫護不會因「找不到待班人」而不能投票。台大公職人員約4000人，占總體僱員8000人的一半，不過仍須考量周六本就沒有工作的人數，但受影響的數量，一定有百人規模。

邱宇弘說，工會針對院內人員投票權益，曾詢問人事行政總處、銓敘部、中央選舉委員會等中央部會權責主管機關，然而，各機關也完全無法依據任何法令函釋給予明確答覆，甚至互踢皮球敷衍應對，完全將輪班公務員行使憲法所保障的選舉基本權利視為無物。其中，中選會直指，要看醫院如何處理，因為「中選會不會去管機關內部的差勤規定」，在工會明確指出台大醫院要求同仁自假有阻撓投票的疑慮之後，中選會人員依然不願正面回覆，呼籲中選會應於延長投票時間或將不在籍投票等機制納入考量規劃。

台大醫院企業工會與台灣公務革新力量聯盟，提出四項訴求如下：

一、包含臺大醫院在內等各公務機關，應確保輪班公務人員於1/13(六)有充分時間前往投票，且投票時段應計入公假或其他不損及同仁既有權益之假別，不應要求同仁自假否則無異於阻撓投票。

二、包含臺大醫院在內等各公務機關，應善盡雇主主動協調人力調度之義務，針對往後選舉亦應提前進行投票意願及戶籍地調查，經充分協調後妥善排定班表，不應再將自身責任轉嫁予基層承擔。

三、銓敘部及人事行政總處，應明確提升輪班公務人員於投票當日出勤之權益保障，包含確保其投票權之行使及當日出勤之加班費或補休等合理補償，莫使輪班公務人員盡心盡力為國付出，相關權益卻反劣於勞工之保障。

四、鑒於跨縣市工作之醫療人員眾多，加以醫療業務之緊急性與必要性之特殊性質，輪班醫護縱使尋得代班人力，實務上亦幾無可能返鄉投票，中選會應於未來將延長投票時間或不在籍投票等機制納入考量規劃。