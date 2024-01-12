超過往年大選！ 雙鐵返鄉投票潮售74萬張車票 南下長途下午起全滿

明天就是總統及立委大選投票日，今天傍晚起至明天上午預估將出現返鄉投票人潮。雙鐵統計，截至今天中午已賣出73萬8千多張車票，尤其今天下午起，南下中長途開往台中、高雄等車次已幾乎班班客滿，客運部分路線也有達9成以上訂票。

明天為總統和立委大選投票日，各車站預計今天傍晚起陸續湧現返鄉人潮。根據台灣高鐵公司統計，截至今天中午已賣出42萬4千多張票，已超過往年選舉售票狀況。根據高鐵公司顯示，今天南下列車從上午起到末班車，幾乎每班皆為熱銷車次；北上列車約從下午4點至晚間9點皆為熱銷。

台鐵公司也說，1月12日至1月15日選舉疏運期間，對號列車已售出31萬4千張車票，全線對號列車平均售票率約5成2。根據台鐵訂票系統顯示，今天中午起中長途台北南下至台中的對號列車已幾乎客滿，下午4點後更是全滿；南下開往高雄對號列車同樣全滿。

客運方面，統聯客運表示，目前客運供給約只有疫情前7成，因此今天傍晚後的訂票率平均已有8至9成，其中，開往中部路線訂票率約為9成至9成5、開往台南約9成、開往高雄則為8成5至9成，有需要會再加開班次因應。

國光客運表示，選舉疏運人潮只會集中在今天傍晚至晚間，今天預估與一般周五差不多，傍晚5點半到晚間8點及明天上午的尖峰時段訂票率約6、7成，部分買不到台鐵或高鐵的民眾可能會現場購票。