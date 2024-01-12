選情緊繃婦人喊「快得焦慮症」 醫師籲：七大心法遠離選舉症候群

明天就要投票，選情緊繃，有選民最近出現失眠等焦慮症狀，告訴醫師「我快得焦慮症了」。精神科醫師提醒，選舉落幕時，結果必然是幾家歡樂幾家愁，民眾也容易出現生理和心理狀況，例如焦慮、易怒、憂鬱等，亞東醫院精神科醫師林竺君提醒民眾，務必注意自己是否出現「選舉症候群」。

新北三重一名八旬婦人相當關注選情，她最近告訴身旁友人「政論節目愈看心情愈悶」，朋友勸她關掉電視，出門散散心。選戰白熱化，新聞、手機群組充斥著選戰訊息，選戰後期，選舉動態成為台灣人民生活一部分。林竺君提醒民眾務必注意是否出現「選舉症候群」，林說明，「選舉症候群」並非精神科正式疾病診斷，是指選舉相關壓力對身心狀態的影響。

林竺君說，選舉前，人們擁有各自政治立場，常處於興奮和激昂狀態，對選舉結果充滿期待，有部分民眾在此時出現身心症狀，如焦慮、易怒，甚至躁症發作。選舉結束後，民眾面對不符合預期結果時，可能有失落、悲傷、擔憂，或憤怒和激躁等反應。

選舉過程中，有些民眾投注大量精力，壓力反應在生理或心理狀態。林竺君指出，在選舉熱潮中，每個人都可能出現選舉症候群，美國心理學會對2020年美國總統大選相關研究指出，超過三分之二成年人表示選舉對他們而言，是重要壓力來源；即使對政治較冷感的年輕人，同樣可能受到選舉影響而出現心理困擾。

林竺君建議，可透過七大心法遠離選舉症候群，增加生活可控感，維持規律生活和工作，不要過度、反覆猜想可能的不良結果；減少花費在媒體的時間，不過度攝取相關訊息；若遇上選舉相關談話，不必說服與自己不同的觀點；參與對自身有益的事情，如紓壓活動或將壓力轉化為有意義的活動；保持與家人朋友聯繫；保持活躍，透過運動減壓；避免使用酒精、毒品或非醫師處方藥物來處理壓力。