落果還能吃？發黴切掉就好？ 食農專家曝驚人風險

近年來大眾關心剩食，減少食物浪費對地球永續有助益的事，但農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩提醒，減少食物浪費的同時，也要以食安與衛生為前提，畢竟如果人體失去健康，是失敗的永續。

韋恩說，民眾常認為，「蔬果發黴部分切掉就好」、「落果撿起來還可以吃」，但這些都是不正確的觀念。疑似腐敗的食物最好的處理方法，不是把爛掉的地方切掉就好，而是要整個丟棄。

韋恩表示，因為，造成腐敗的病菌尤其是黴菌，如果在蔬果表面出現時，代表還有許多看不見的菌絲，可能已經遍布蔬果內部了；若只切掉壞掉的部分，不代表也把內部的菌絲也切乾淨，若吃了太多黴菌，可能會造成黴菌性腸胃炎，黴菌毒素（如黃麴毒素）也有致癌風險（如肝癌），不可不慎。

他表示，落果掉到地面有肉眼看不到的風險，除非做全套該有的安全檢測，否則依照正常的食品良好規範，都不建議拿來用，也不是拿去加工就好；因為落果風險有三種，包括酵素分解、微生物汙染、與化學物質汙染。

韋恩表示，所謂酵素分解，是落果掉在地上受到撞擊，不只造成表面瘀傷，內部也可能受內傷，這樣都會造成少數細胞、細胞壁破裂，細胞內部的酵素開始啟動反應，所以外面看不見，但內部已開始分解或腐爛，外部瘀傷，也是微生物入侵蔬果內部的絕佳入口。

他說，土地是微生物的家，落果掉到土地上就沾了細菌、酵母菌、黴菌開始作用。這些微生物不僅造成腐敗，還可能產生看不見的毒素，像是常見於受傷水果中的「棒麴霉素」（Patulin），其急性、毒性症狀為腸胃道充血、出血與潰瘍，長期毒性為肝、腎臟毒性、基因毒性及致畸胎性等作用。

而化學物質汙染，蔬果農場地面可能有較高濃度的化學物質，落果比較容易沾到的，有可能撿起來後洗也洗不完全。

韋恩說，食物到底要不要丟棄，實在是生活中都會遇到的（困難）抉擇，台灣人又天性節省，看到貌似完好的食物，實在不容易狠下心丟掉；但冒險前還是思考一下自己的身體健康也很重要，肝、腎這些主管解毒代謝的器官，會不會向你進行無聲的抗議；在談環保之同時，人體的健康安全同時得確保，這樣才是雙贏。